"Expo 2021 Hatay"a Covid-19 nedeniyle yeni tarih - Son Dakika

"Expo 2021 Hatay"a Covid-19 nedeniyle yeni tarih

08.01.2021 14:11

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Nisan-29 Ekim 2021 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan Expo 2021 Hatay, Covid-19 salgınının artarak devam etmesi nedeniyle 10 Aralık 2021'e ertelendi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Nisan-29 Ekim 2021 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan Expo 2021 Hatay, Covid-19 salgınının artarak devam etmesi nedeniyle 10 Aralık 2021'e ertelendi.

Hatay Büyükşehir Belediye tarafından yapılan açıklamada, Antakya ve İskenderun'daki iki farklı alanda Medeniyetler Bahçesi temasıyla gerçekleştirilecek organizasyonun tarihi, Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği (AIPH) ve Hatay Büyükşehir Belediyesinin aldığı kararla 10 Aralık 2021 olarak belirlendiği belirtildi.

Dünyada, Türkiye'de ve Hatay'da salgınının son aylarda olağanüstü şekilde yayılmasının neden olduğu sağlık koşullarını dikkate aldıklarını ifade eden AIPH Genel Sekreteri Tim Briercliffe, "Expo organizasyonunu üstlenen kentlerin, yurtiçi ve yurtdışından gelecek katılımcı ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliğine öncelik vermesi çok önemlidir. Expo 2021 Hatay'ın Aralık 2021'e ertelenmesi kararı, pandeminin dünyanın her tarafında insan hayatını ciddi biçimde tehlikeye sokan büyük etkisi nedeniyle alındı. Bu ertelemenin hem Expo 2021 Hatay ziyaretçileri, hem ulusal ve uluslararası katılımcılar için daha güvenli bir Expo ortamı ve deneyimi sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, alınan kararı değerlendirmesinde organizasyonu 23 Nisan 2021'de gerçekleştirmek için yoğun çaba harcadıklarını ifade etti. Savaş, "23 Nisan 2021'de Expo 2021 Hatay'ı organize etmek için var gücümüzle çalışırken, Covid-19 salgını şehrimiz dahil tüm dünyada normal yaşamı ciddi şekilde etkiledi. Biz bu erteleme kararını bir fırsata dönüştürmek ve 10 Aralık 2021'e kadar olan zamanı Expo 2021 Hatay'ın çok daha başarılı olması için değerlendireceğiz. Bu süreçteki verimli iş birliği ve yardımları için AIPH Yönetim Kurulu'na teşekkür ediyoruz" dedi.

Bilindiği üzere pandemi sebebiyle dünyadaki birçok organizasyon ileri bir tarihe ertelenmişti. 2020 yılındaki Tokyo Olimpiyatları 2021 yılına, Katar'da yapılması planlanan Expo 2021 Doha etkinliği de Covid-19 pandemisi nedeniyle 2023 yılına ertelenmişti. - HATAY

Expo 2021 Hatay a Covid-19 nedeniyle yeni tarih

Koronavirüs, 10 Aralık, 23 Nisan, Hatay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Expo 2021 Hatay'a Covid-19 nedeniyle yeni tarih - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'deki kanlı Kongre baskınıyla ilgili ilk açıklama: Demokrasi için bir yüz karası Otomotiv devi KIA, logo ve sloganını değiştirdi Acun Ilıcalı Mesut Özil çabasını doğruladı: Yakında güzel haberler alabiliriz Müge Anlı'dan dikkat çeken Aleyna Çakır sözleri: Bu konuyu gündeme getirmek istemiyorum Akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar! Pompacı bir anda alevler içinde kaldı Küçük kızını istismar eden şahsın tutuklandığını gören anne veryansın etti: Yüzüne tükürmek istiyorum Ünlü şarkıcı Yeliz Yeşilmen'e hırsızlık şoku! Çocuklarının bakıcısı evi soyup soğana çevirdi Bursaspor'un gözü Ozan Tufan transferinde! Dayanışma payı alacaklar
Erdoğan'dan Canan Kaftancıoğlu'na sert sözler: Zaten kendisi bir DHKP-C militanıdır Erdoğan'dan Canan Kaftancıoğlu'na sert sözler: Zaten kendisi bir DHKP-C militanıdır         
14:06
Kongre baskını oldu koronavirüs unutuldu! ABD'de korkunç rekor; bir gün içinde 4 binden fazla insan öldü Kongre baskını oldu koronavirüs unutuldu! ABD'de korkunç rekor; bir gün içinde 4 binden fazla insan öldü         
13:15
Mesut Özil'in amcasından transfer itirafı: Bir gün Fenerbahçe'de oynayacağını söylemişti Mesut Özil'in amcasından transfer itirafı: Bir gün Fenerbahçe'de oynayacağını söylemişti         
12:34
Bu başkan çok farklı! Yeri geliyor koli sırtlıyor, yeri geliyor tarlada tohum serpiyor Bu başkan çok farklı! Yeri geliyor koli sırtlıyor, yeri geliyor tarlada tohum serpiyor         
12:12
Adanaspor, Ankaraspor'un Adanaspor, Ankaraspor'un "koronavirüslü futbolcu oynattı" iddialarını yalanladı         
11:55
Eşini çırılçıplak olana kadar soydu, ellerini kelepçeledi! Gece boyu şiddet gören kadın, kocasını tüfekle vurarak öldürdü Eşini çırılçıplak olana kadar soydu, ellerini kelepçeledi! Gece boyu şiddet gören kadın, kocasını tüfekle vurarak öldürdü         
11:27
Antalya'da 87 yıl sonra kahve üretimine geçiliyor Antalya'da 87 yıl sonra kahve üretimine geçiliyor         
11:25
Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere katılan Canan Kaftancıoğlu'na sert tepki: Senin orada ne işin var? Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere katılan Canan Kaftancıoğlu'na sert tepki: Senin orada ne işin var?         
11:02
İçişleri Bakanlığı'na son dört yılın en yüksek personel alımı yapılacak İçişleri Bakanlığı'na son dört yılın en yüksek personel alımı yapılacak         
10:23
Bir aile yok oldu! 14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti Bir aile yok oldu! 14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti         
10:11
Sıfır aldığı aynı marka iki otomobili de kendiliğinden yanınca evinin önüne astığı yazıyla tepki gösterdi Sıfır aldığı aynı marka iki otomobili de kendiliğinden yanınca evinin önüne astığı yazıyla tepki gösterdi         
10:03
Esra Erol'un çocuk gelişimi mezunu kadına Esra Erol'un çocuk gelişimi mezunu kadına "Bakıcı" demesi yanlış anlaşılınca tepki yağdı         
09:59
Yurt dışında yaşayan Şeyma Subaşı, lüks teknede tatil yapıyor Yurt dışında yaşayan Şeyma Subaşı, lüks teknede tatil yapıyor         
09:53
Erdoğan'ın sürpriz ziyaretinin perde arkasında Saadet'i Cumhur İttifakı'na çekmek var Erdoğan'ın sürpriz ziyaretinin perde arkasında Saadet'i Cumhur İttifakı'na çekmek var         
09:52
Kızının erkeklere satıldığını öğrenen anne, hesap sormaya gitti! Darbedilen kadın saçlarını yoldan topladı Kızının erkeklere satıldığını öğrenen anne, hesap sormaya gitti! Darbedilen kadın saçlarını yoldan topladı         
09:46
Baraj suları çekilince Narlık köyü ortaya çıktı Baraj suları çekilince Narlık köyü ortaya çıktı         
07:37
Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi         
23:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2021 14:15:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Expo 2021 Hatay"a Covid-19 nedeniyle yeni tarih - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei