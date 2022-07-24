Expo 2021 Hatay'ın Önemli Eserlerinden Olan "Ortak Varoluş Mozaiği" Guınness Rekorlar Kitabı'nda

EXPO 2021 Hatay'ın en önemli eserlerinden biri olan Ortak Varoluş Mozaiği, doğal mermer taşlarından yapılan en büyük taban mozaiği özelliğiyle Guinness Rekorlar Kitabı'ndaki yerini aldı. Hatay'ın binlerce yıllık tarihini anlatan bin 600 metrekare büyüklüğündeki eser için şehre gelen Guinness yetkilileri, incelemelerini tamamladıktan sonra nihai kararını açıkladı.

Hatay'ın ana vatana katılış etkinlikleri kapsamında düzenlenen konser öncesi kararı açıklayan Guinness World Records Türkiye Temsilcisi ve Hakemi Şeyda Subaşı, yeni rekorun sahibinin Hatay Büyükşehir Belediyesi olduğunu açıkladı.

REKOR SAHİBİ HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Subaşı ilk olarak rekor sahibi olabilmek için gerekli uluslararası şartları açıkladı. Mozaiğin tamamen doğal taşlardan yapılmış, havadan bakıldığında tanımlanabilir, minimum 500 metrekare büyüklüğe ve en az iki renge sahip olması gerektiğini ifade eden Subaşı, Ortak Varoluş Mozaiği'nin bu şartları yerine getirdiğini söyledi ve rekor sahibinin 23 Temmuz 2022 tarihi itibariyle Hatay Büyükşehir Belediyesi olduğunu ifade etti. Konuşmasının ardından Subaşı, rekorun tescil edildiği sertifikayı Başkan Savaş'a takdim etti. Sertifikayı alkışlar eşliğinde alan Savaş, elde edilen başarının Hatay'a ve Hataylılara ait olduğunu söyledi.

"BU GURUR VE BAŞARI TÜM HATAY'IN"

Başarıyı Hatay halkının elde ettiğini ifade eden Savaş, şöyle konuştu:

"Bugün Hatay'ın en anlamlı günü. Bugün Hatay'ın bayramı, kurtuluşu. Bugün Hatay'ın ana kucağıyla, ana vatanıyla buluşma günü ve bugün aynı zamanda hepimizin gurur duyacağı rekor günü. Bu rekor Lütfü Savaş'ın, HBB ya da arkadaşlarımızın değil. Bu gurur ve başarı tüm Hatay'ın. Çünkü Hatay halkı inandı ve birlikte başardı."

"ŞEHİT VE GAZİLERİMİZE BU BAŞARIYI ARMAĞAN EDİYORUZ"

"20 yıl boyunca bağımsızlık mücadelesi verdik. Bu mücadelenin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Cumhurbaşkanımız Tayfur Sökmen'e, Başbakanımız Abdurrahman Melek'e, Meclis Başkanımız Abdulgani Türkmen'e ve mücadeleye katkı veren tüm büyüklerimize, şehit ve gazilerimize bu başarıyı armağan ediyoruz. Hepimize hayırlı olsun."

VOLKAN KONAK KONSERİ

Lütfü Savaş'ın konuşmasının ardından Volkan Konak, "Dağlar Bizimdir" şarkısıyla EXPO amfitiyatroda sahneye çıktı. Sevilen şarkılarını amfitiyatroyu hınca hınç dolduran binlerce hayranıyla birlikte seslendiren sanatçı, amfitiyatroya ve seyircinin coşkusuna hayran kaldığını söyledi. Konak, kendisine hediye edilen çiçeği emekli kadın öğretmene vererek jest yaptı.