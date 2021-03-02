EXPO 2023 Afşin'de tanıtıldı - Son Dakika

EXPO 2023 Afşin'de tanıtıldı

02.03.2021 17:03
EXPO 2023 Afşin'de tanıtıldı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta "Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık" ana temasıyla gerçekleştirilecek EXPO 2023 için Afşin ilçesinde tanıtım toplantısı düzenledi.

Kahramanmaraş'ta "Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık" ana temasıyla gerçekleştirilecek EXPO 2023 için Afşin ilçesinde tanıtım toplantısı düzenledi.

Afşin Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, AK Parti Afşin İlçe Başkanı İsmail Safi ve ilgililer katıldı.

Mahçiçek, burada yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş ve ilçelerinin tüm dünyaya tanıtılması ve marka değerinin arttırılması bakımından EXPO 2023'ün çok önemli bir proje olduğunu söyledi.

EXPO Dünya Fuarı'na Onikişubat ilçesinin ev sahipliği yapacağını ve Kahramanmaraş'ın tüm paydaşlarıyla organizasyon hazırlıklarına hızlı bir şekilde devam ettiğini anlatan Mahçiçek, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş merkezde ve ilçelerimizde EXPO 2023 projemizi hem anlatıyoruz hem de tanıtıyoruz. Kahramanmaraş için çok önemli bir proje. Kahramanmaraş'ın turizmine, istihdamına katkı sağlayacak uluslararası proje hazırlıklarımızı 2023 yılına kadar tamamlayacağız. 2023 yılı cumhuriyetin ilanının 100. yıl dönümü olması dolayısıyla bizim için ayrı bir önem taşıyor. EXPO dünya fuarı 6 buçuk ay sürecek. Biz buranın yılın 365 günü faaliyette olması için ve bir yaşam alanı haline getirmek için içerisine birçok proje ekledik. 7 bin metrekarenin üzerinde bir kongre merkezi yapıyoruz. Müzemiz, kütüphanemiz, açık alışveriş merkezi olacak. Avrupa'nın en büyük havuzunu yapıyoruz. Burada çeşitli su sporları yapılabilecek. Ayrıca uğurböceği ve kelebek müzemiz olacak. EXPO 2023 için yapılan alana yılın her günü Kahramanmaraşımıza Türkiye'nin ve dünyanın her tarafından insanlar gelecek. Kahramanmaraş'ta oluşturacağımız turizm koridorundan Afşin de Elbistan da faydalanacak."

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven de Kahramanmaraş için vizyon içeren bir proje hazırlandığını aktardı.

Yaklaşık 2 milyon insanın kenti ziyaret edeceğine işaret eden Güven, "Başkanımız, EXPO 2023 için hazırlan projeyle en az 100 yıl kullanabileceğimiz bir alanı bize, torunlarımıza ve Kahramanmaraşımıza armağan ediyor. Afşin Belediyesi olarak EXPO 2023'e bahçecilik alanında ilçemizde üretilen aromatik bitkilerle, lavanta bahçeleriyle destek olmak istiyoruz." diye konuştu.

AK Parti Afşin İlçe Başkanı İsmail Safi ise EXPO 2023'ün bir dünya projesi olduğuna işaret ederek, "Bu proje sayesinde, şiirin ve edebiyatın başkenti olan Kahramanmaraş, inşallah turizmin de başkent olur. Başkanımıza kalaylıklar diliyorum." dedi.

Toplantı, EXPO 2023 projesinin detaylarının anlatıldığı sunumlarla sona erdi.

Mehmet Fatih Güven, Kahramanmaraş, Hisarcık, Afşin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel EXPO 2023 Afşin'de tanıtıldı - Son Dakika


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