Expo 2023 için İtalya ile katılım anlaşması imzalandı - Son Dakika

Onikişubat Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Expo 2023 etkinlikleri kapsamında Dünya Expo Komiserleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi İtalya Bahçesi Koordinatörü Gustavo Fabian Pancaldi ile Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek arasında katılım anlaşması imzalandı.

Törende konuşan Başkan Mahçiçek, Expo 2023'ü en iyi şekilde yerine getirmek için gerekli hazırlıkların yürütüldüğünü belirterek, "Expo 2023 projesinin oylamasına katıldığımız ülke olan İtalya ile katılım anlaşması imzalıyoruz. Her ülke kültürünü, yemeğini, bahçesini buraya taşıyacak. Expo çalışmalarımızda İtalyan delegasyondan çok ciddi destekler aldık. 2018'deki oylamada İtalyan delegasyonu bize olumlu oy verdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Expo Kahramanmaraş için çok önemli bir proje ve Kahramanmaraş'ı dünya atmosferine taşıyacak. Uluslararası alanda onlarca onlarca ülkenin ülkemize ziyaretine vesile olacak ve çok önemli bir eksiğimiz olan tanıtım, turizm ve ekonomik alandaki işbirliğimizi pozitif anlamda üst noktalara taşıyacak. Dolayısıyla İtalyan delegasyonunu Kahramanmaraş'ta ağırlamaktan bizler de gurur duyacağız. Expo döneminde İtalyan delegasyonu ile yetkililerini Kahramanmaraş'taki iş adamlarımız ve yatırımcılarımızla buluşturacağız. Karşılıklı ticari ilişkilerin artırılması için gayret edeceğiz. Zaten Expo'ların önemli amaçlarından bir tanesi de budur. Bu katılım anlaşması bizler için çok önemli" dedi.

Dünya Expo Komiserleri Birliği YK üyesi İtalya Bahçesi Koordinatörü Gustavo Fabian Pancaldi ise, "Kahramanmaraş'ta olmak benim için çok büyük bir onur çünkü biz bu organizasyonun bir parçası olacağız. Hepinizin bildiği gibi Expo 2023, Kahramanmaraş'a İtalya'nın Padova kentinde verildi 19 Eylül 2018 tarihinde AIPH delegelerinin oy birliğiyle. Şimdi biz Kahramanmaraş'ın sunumunu gördükten sonra desteklemeye karar verdik ve hepimiz de olumlu oy kullandık. İtalya Kahramanmaraş Expo 20203'e katılacak bir ülke olacaktır. Expo 2023 Kahramanmaraş'ın "Doğa Dostu Şehir" temasıyla uyumlu bir doğa dostu bir İtalyan bahçesi inşa edeceğiz, Bununla birlikte inşa edeceğimiz bahçe ve pavilyonumuz bahçecilik unsurlarının yanında yemek ve müzikleri ile de İtalya'yı henüz görmemiş Kahramanmaraşlılara az da olsa ülkemizi deneyimlime fırsatı sunacaktır" ifadesini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ