EXPO merkezlerinde koronavirüs aşısı yapılıyor - Son Dakika

Aşı merkezi önündeki kuyruktan görüntüler

Aşı merkezinde bekleyenler

Aşı olmak için kabinlere girenler

Aşı sırasından görüntüler BRÜKSEL - Belçika'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısı, hastaneler dışında EXPO alanlarında oluşturulan aşı merkezlerinde yapılıyor. Ülkede oluşturulan merkezlerde teması önlemek için aşı olmaya gelenler görevlilerce karşılanıyor ve yapılan yönlendirme ile temassız bir şekilde aşı olmaları sağlanıyor.