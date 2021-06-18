EXPO merkezlerinde koronavirüs aşısı yapılıyor - Son Dakika

Aşı merkezi önündeki kuyruktan görüntüler
Aşı merkezinde bekleyenler
Aşı olmak için kabinlere girenler
Aşı sırasından görüntüler BRÜKSEL - Belçika'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısı, hastaneler dışında EXPO alanlarında oluşturulan aşı merkezlerinde yapılıyor. Ülkede oluşturulan merkezlerde teması önlemek için aşı olmaya gelenler görevlilerce karşılanıyor ve yapılan yönlendirme ile temassız bir şekilde aşı olmaları sağlanıyor.
Kaynak: AA
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