Exposhipping Expomaritt İstanbul Satışlarının %99'u Tamamlandı

Dünya denizcilik sektörünün önemli oyuncuları, İMEAK Deniz Ticaret Odası adına 02 - 05 Nisan 2019 tarihleri Tuzla Viaport Marina'da düzenlenen 15. Exposhipping Expomaritt İstanbul Uluslararası Denizcilik Fuar ve Konferansı'nda buluşuyor. Sektörün büyük ilgi gösterdiği fuar satışlarının yüzde 99'u tamamlandı.

Yılda ortalama 1.5 milyar dolar ihracat rakamlarına ulaşan denizcilik sektörü, son yıllarda 130 milyar dolar seviyesinde seyreden dünya ihracatındaki payını yüzde 1'den yüzde 3'e çıkarmayı hedefliyor. Yaklaşık 30 bin kişiyi istihdam eden sektör, ihracatta kg başına 3.48 dolar gibi ciddi bir katma değere imza atıyor. Ülke geneli ihraç ürünleri kg ortalaması 1.5 dolar iken, bu rakam tankerlerde 6.38, römorkörde 20.4 ve yatlarda 25.6 dolara kadar yükseliyor.

Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği üyesi tersanelerinin 4.4 milyon dwt'luk kurulu yeni inşa kapasitesi bulunuyor…

Gemi yat ve hizmetleri sektörünün yaptığı ihracat ile ülke ekonomisine can suyu olmaya devam ettiğini belirten Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cem Seven, Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşları, kurdaki dalgalanmalar gibi dünya genelindeki ekonomik sorunlara rağmen 2018 yılını 990 milyon 521 bin dolar ihracat ile kapattıklarını; gemi ve yat sektörünün en çok ihracat yaptığı ilk 5 ülkenin Norveç, Marshall Adaları, Birleşik Krallık, İtalya, ve Malta olduğunu söyledi. 2018 yılı itibariyle Türk tersanelerinin 4.4 milyon dwt'luk kurulu yeni inşa kapasitesi bulunduğuna dikkat çeken Başkan Seven, dünya gemi inşa siparişleri sıralamasında ülkemizin tonaj bazında 17, adet bazında ise 12'nci sırada olduğunu ifade etti.

Alım Heyeti Programı'na bir çok ülkeden katılım bekleniyor…

Başkan Seven, İMEAK Deniz Ticaret Odası adına UBM Fuarcılık tarafından 02 - 05 Nisan 2019 tarihleri arasında Tuzla Viaport Marina'da yapılacak 15. Exposhipping Expomaritt İstanbul Uluslararası Denizcilik Fuar ve Konferansı kapsamında, Alım Heyeti Programı düzenlediklerini belirtti. "T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda ve İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) bünyesinde faaliyet gösteren Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği organizatörlüğünde fuarla eş zamanlı gerçekleşecek Alım Heyeti Programı'na birçok ülkeden katılım için gerekli girişimleri yapıldı.

Fuar satışlarının yüzde 99'u tamamlandı…

UBM Fuarlar Direktörü Esin Aslıhan Göksel, "IMEAK Deniz Ticaret Odası adına düzenlediğimiz Exposhipping Expomaritt İstanbul Uluslararası Denizcilik Fuar ve Konferansı'na sektörün ilgisi çok yoğun. Fuara bir buçuk ay kala fuar satışlarımızın yüzde 99'unu tamamladık. Bu yıl, 35 ülkeden 200'ü aşkın katılımcı ve 600'ün üzerinde markanın katılmasını hedefliyoruz. Katılımcı dağılımında yüzde 33 oranında uluslararası katılımcı sayına ulaştık.

Türk Tersaneleri, yeni inşa, askeri projeler ve tamir bakım alanında öne çıkıyor…

UBM olarak, Türk Gemi İnşa sanayisinin hedefleri doğrultusunda çalıştıklarını belirten Göksel, son dönemde yeni inşa, askeri projeler ve tamir bakım konusunda öne Türk tersanelerinin özel bir pavilyon ile Exposhipping Expomaritt İstanbul'da yer alacağına dikkat çekti ve özellikle bu alanda faaliyet gösteren armatörlerin katılımı konusunda işbirlikleri yürütüldüğünü ifade etti.

'Global Maritime Summit, denizcilik endüstrisinin kilit konularına odaklanacak…

UBM'in uluslararası denizcilik portfolyosunda Seatrade Cruise Global, Sea Asia, Seatrade Maritime Middle East, Seatrade Offshore Marine & Workboats Middle East ve Exposhipping Expomaritt İstanbulgibi dünyanın liderdenizcilik fuar ve konferansları yer alıyor. Bu alanda UBM'in global markası olan SEATRADE ile birlikte 02- 05 Nisan tarihleri arasında fuar ile eş zamanlı olarak Global Maritime Summit' düzenleniyor. Denizcilik endüstrisini uluslararası ve bölgesel bazda etkileyen kilit konulara odaklanacak zirvede; dünya ekonomisi bağlamında; 'Denizcilik sektörünün durumu', 'Pazar görünümleri', 'Küresel trendler', 'Türkiye bakış açısı', 'Gemi inşaatı, onarımı ve bakımı', 'Gemi inşada yükselen trend savunma sanayii araçları ', 'Liman ve İşletmeciliği', 'Yeni pazarlar', 'Limanlar ve alt yapı', 'Geleceğin gemileri', 'Finans ve denizcilik sektörü' gibi konular ele alınacak