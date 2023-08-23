Exxen\'de tek maç var mı? Exxen televizyondan nasıl izlenir?

EXXEN tek maç var mı? Sorusu, sadece bir maç için Exxen Dijital Platformu üzerinde sürekli üyelik almayı istemeyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'in Avrupa maçlarını 3 yıl boyunca yayınlayacak olması sonra Exxen ve Exxen spor ile ilgili detaylar araştırılmakta. Sadece tek maç izleyecek olan sporseverler, tek maçlık paket için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Exxen televizyondan nasıl izlenir?
UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarını izlemek isteyen kişiler Exxen Spor paketine sahip olmak zorundadır. Bu kapsamda bu maçlardan herhangi birini izlemek isteyen sporseverler, tek seferlik de olsa bu ücreti ödemek zorundadırlar. Henüz Exxen Dijital Platformunda tek maçlık paket bulunmamaktadır.
28 Ağustos tarihi itibariyle ExxenSpor üyeliği 157,08 TL olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarını izlemek isteyen kişiler 157,08 TL olan ExxenSpor üyeliğini satın alması gerekiyor.
Exxen'i cepte, tablette, bilgisayarda, Akıllı TV'lerde, Android TV'de yani dilediği zaman, dilediğiniz yerde izleyebilirsiniz. Exxen Android TV uygulaması şimdi Android TV'li tüm televizyon ve cihazlarda yer alıyor.
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