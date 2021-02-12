Yapımcılığını 1441 Productions'un üstlendiği, yönetmenliğini Yüksel Aksu'nun yaptığı, başrollerini; Ceren Moray, Bennu Yıldırımlar, Yasemin Kay Allen, Berk Hakman, Pamir Pekin, Beril Pozam, Feyyaz Gümüş ve Aylin Veziroğlu'nun paylaştığı, Olağan Şüpheliler dizisinin merakla beklenen paylaşıldı.
Yakın zaman önce çekimleri başlanan dizi, Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'de izleyiciyle buluşacak. Eşlerini öldüren 3 kadının yaşadıklarını anlatılan dizisinin setinden gelen fotoğraflar da şimdiden dikkat çekti.
Son Dakika › Magazin › Exxen'de yayınlanacak olan Olağan Şüpheliler dizisinin afişi paylaşıldı - Son Dakika Magazin