Exxonmobil ve Qatar Petroleum Kıbrıs Açıklarında Gaz Keşfetti

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Maduro, Sorularını Beğenmediği Bir Grup Gazeteciyi Sınır Dışı Etti

Bin 141 İş ve Meslek Danışmanı Alımı İçin Yapılan Mülakatlar, Aradan 6 Ay Geçmesine Rağmen Hala Açıklanmadı