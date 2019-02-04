Son Dakika Haberleri: Exynos 9820'li Galaxy S10 Plus, Geekbench'te Snapdragon 855'i Geride Bıraktı

Exynos 9820'li Galaxy S10 Plus, Geekbench'te Snapdragon 855'i Geride Bıraktı

1 saat önce

Samsung, önceki serilerde olduğu gibi S10'u da iki farklı işlemci seçeneğiyle piyasa sunacak. Exynos 9820'li modelin geekbench skoru, Snapdragon 855'li modelin skorundan daha yüksek oldu.

Exynos 9820'li Galaxy S10 Plus, Geekbench'te Snapdragon 855'i Geride Bıraktı, System.String[]
Samsung'un yeni S serisi telefonu yakın zamanda piyasada olacak. Telefonların performansları konusunda önemli değerlendirmelerden olan Geekbench skorları, yeni Samsung Galaxy S10 için de açıklandı.



Telefonun işlemcilerine göre farklılık gösteren iki varyantı var. Bu telefonlardan birisi Exynos 9820 işlemciye sahipken diğeri Snapdragon 855 işlemci kullanıyor. Sonuçlar ise epey şaşırtıcı.




SM-G975F model numarasına sahip olan Samsung Galaxy S10 Plus, Exynos 9820 işlemciye, 6 GB RAM'e ve Android 9 işletim sistemine sahip. Telefonun geekbench skoru ise tek çekirdekte 4472, çoklu çekirdekte 10387 olarak açıklandı.



Snapdragonn 855'li telefon ise tek çekirdekte 3413, çoklu çekirdekte 10256 puan yapabilmişti. Bu rakamlar Exynos işlemcinin aldığı puanların altında. Bunun sebepleri ise yeni Exynos'un nöral işlem birimini işlemcinin üzerinde barındırması ve çipin, yeni mimariye göre şekillendirilmiş olması olarak gözüküyor.




Yine de telefonlar hakkında yorum yapmadan ve 7nm'nin mi yoksa 8nm'nin daha iyi bir mimari olduğu hakkında kesin kararlar vermeden önce telefonların resmi çıkışını beklemekte fayda var.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:45 

Samsung Galaxy, Samsung, Teknoloji
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