Ey Birleşme Ve Satın Alma İşlemleri 2018 Raporu

Uluslararası denetim ve danıs¸manlık firması EY'nin Türkiye Kurumsal Finansman Bölümü tarafından açıklanan birles¸me ve satın alma aktivitesi raporunda, geçen yıl tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de birles¸me ve satın alma aktivitesinde 2017'ye kıyasla is¸lem hacminde artış, adedinde ise...

Uluslararası denetim ve danıs¸manlık firması EY'nin Türkiye Kurumsal Finansman Bölümü tarafından açıklanan birles¸me ve satın alma aktivitesi raporunda, geçen yıl tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de birles¸me ve satın alma aktivitesinde 2017'ye kıyasla is¸lem hacminde artış, adedinde ise düs¸üs¸ gerçekles¸tiği belirtildi.



EY'nin Türkiye Kurumsal Finansman Bölümü, her yıl yayımladıgˆı Birles¸me ve Satın Alma I·s¸lemleri Raporu'nun 17'ncisini İstanbul'da açıkladı.



Rapora göre, 2018; küresel, bölgesel ve lokal birçok gelis¸me yaşanırken, ABD Merkez Bankasının (Fed) 2015 yılı sonunda bas¸ladıgˆı faiz artırımı sürecine devam ettigˆi, bunun da etkisiyle gelis¸mekte olan ülke para birimlerinde degˆer kaybının sürdügˆü ve ekonomilerin olumsuz etkilendigˆi bir yıl olarak öne çıktı.



Geçen yıl tüm dünyada birles¸me ve satın alma aktivitesinde is¸lem hacminde artıs¸, is¸lem adedinde ise düs¸üs¸ gözlemlendi. Türkiye'de ise özellikle büyük çaptaki özel sektör is¸lemlerinin etkisiyle is¸lem hacmi artarken, is¸lem sayısı 2017'ye göre önemli bir düs¸üs¸ ile 191 olarak gerçekles¸ti.



2018 yılında degˆeri açıklanan 83 is¸lemle toplam 9,3 milyar dolar tutarında is¸lem hacmi oluşturuldu. Degˆeri açıklanan is¸lemler arasında milyar dolar seviyesini as¸an 2 adet is¸lem yer aldı. 100 milyon dolar seviyesini as¸an is¸lem sayısı ise 12 olarak gerçekles¸ti. KOBI·'lerdeki is¸lem yogˆunlugˆu, geçen yıllarda oldugˆu gibi 2018'de de devam etti.



2019 yılı için ise beklenen kamu kaynaklı is¸lemlerin ve bazı özel sektör is¸lemlerinin gerçekles¸mesine bagˆlı olarak, geçen yıla paralel bir seviyede yaklas¸ık 10 milyar dolar tutarında is¸lem hacmi öngörüldü.



Yabancı yatırımcılar, toplam is¸lem hacminde yüzde 69 pay aldı



Rapora göre, yabancı yatırımcılar, 2018'de de is¸lem hacminde yerli yatırımcıları geride bıraktı. 2017'de toplam is¸lem hacminin yüzde 62'sini gerçekles¸tiren yabancı yatırımcılar, geçen yıl toplam is¸lem hacminin yüzde 69'unu gerçekles¸tirerek yerli yatırımcıların önündeki yerini korudu.



I·s¸lem adedi olarak, geçen yıllarda oldugˆu gibi yerli yatırımcılar, yabancı yatırımcıları geride bırakarak 124 is¸lem gerçekles¸tirdi. Yabancı yatırımcıların is¸lem sayısı ise son 9 yılın en düs¸ük seviyesine gerileyerek 67 oldu.



2018'de ABD, Almanya, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) işlem adedi bazında yabancı yatırımcı ülkeler arasında öne çıktı.



Özel sermaye fonları daha az is¸lem gerçekles¸tirdi



Rapora göre, 2018 yılında özel sermaye fonlarının gerçekles¸tirdigˆi hem is¸lem adedi hem de is¸lem hacminde düs¸üs¸ görüldü. Özel sermaye fonları, 2018 yılında 41 is¸leme imza atarak degˆeri açıklanan is¸lemlerle toplam 287 milyon dolar seviyesinde hacim gerçekles¸tirmis¸ oldu.



Toplam is¸lem adedinin yüzde 21'ini olus¸turan özel sermaye fonlarının gerçekles¸tirdigˆi en yüksek hacimli degˆeri açıklanan is¸lem ise Temasek ve Metric Capital'ın D.ream'e ortak olması olarak belirlendi. I·s¸lem degˆeri açıklanmamıs¸ olmakla beraber Turkven'in Elif Plastik'e, Mediterra'nın Pizza Pizza'ya, Venture Capital Bank ve First Energy Bank'in Oba Makarnacılık'a ortak olması, özel sermaye fonlarının dikkati çeken digˆer is¸lemleri arasında yer aldı.



Finansal hizmetler sektörü is¸lem hacmi, bilis¸im sektörü de adet bazında ilk sırada



Geçen yıl finansal hizmetler sektörü hacim bazında birinci olurken, bilis¸im sektörü adet bazında liderligˆini korudu.



2018'de finansal hizmetler sektörü is¸lem hacmi bazında, bilis¸im sektörü de adet bazında ilk sırada yer aldı. Finansal hizmetler sektöründe gerçekles¸en 10 is¸lem ile 3,2 milyar dolar tutarında is¸lem hacmi oluşturuldu.



Sektördeki en yüksek tutarlı is¸lem, Emirates NBD'nin DenizBank'ın yüzde 99,85'ini 3,2 milyar dolar bedelle satın alması is¸lemi oldu. I·s¸lem adedinde ise çogˆunlugˆu küçük is¸lemlerden olus¸an 58 is¸lem ile bilis¸im sektörü öne çıktı. DFDS'nin U.N. Ro-Ro'nun yüzde 98,8'ini 1,2 milyar dolar kars¸ılıgˆında satın almasıyla ulas¸tırma sektörü, is¸lem hacmi bazında ikinci sıradaki yerini korudu.



I·s¸lemlerin yüzde 11'i kamu kaynaklı



Rapora göre, kamu kaynaklı is¸lemlerin toplam is¸lem hacminden aldıgˆı pay 2017'ye kıyasla artıs¸ göstererek yüzde 11 olarak gerçekles¸ti. Yerli yatırımcıların, geçmis¸ yıllarda oldugˆu gibi kamu kaynaklı is¸lemlerde yine önemli agˆırlıgˆının oldugˆu görüldü.



Gerçekles¸en en büyük kamu kaynaklı is¸lem, Dogˆus¸ Yiyecek I·çecek'in Afyon S¸eker Fabrikası ihalesini 177 milyon dolar bedelle kazanması oldu.



2019 yılına ilis¸kin beklentilerde 2018 yılı gerçekles¸melerine benzerlik hakim



EY Birles¸me ve Satın Alma I·s¸lemleri 2018 Raporu, 2019 öngörülerini de ortaya koydu. Kurlarda yas¸anan dalgalanmalar ve yüksek seviyede seyreden enflasyon verilerinin 2019 yılında Türkiye'deki yatırım ortamını önemli ölçüde etkileme ihtimali oldugˆu belirtilirken, yakın cogˆrafyadaki güvenlik sorunları ve ekonomik gelis¸melerin de Türkiye üzerinde önemli etkisi bulunan unsurlar oldugˆu kaydedildi.



Önceki yıllarda oldugˆu gibi 2019 yılı için agˆırlıklı olarak küçük ve orta ölçekli is¸lemlerin yogˆun olması bekleniyor. Ulas¸tırma, enerji ve imalat sektörlerinde ise büyük ölçekli is¸lemlerin gerçekles¸me olasılıgˆı bulunuyor. Enerji sektöründe hem özelles¸tirmelerin hem de özel sektör is¸lemlerinin önemli rol oynamaya devam edecegˆi öngörülüyor.



Yılın işlemi, Trendyol'un bir kısım hissesinin Alibaba tarafından satın alınması



EY'nin Türk is¸ dünyasının önde gelen isimleri ve üst düzey yöneticileri ile gerçekles¸tirdigˆi "Türk is¸ dünyasının birles¸me ve satın alma faaliyetlerine bakıs¸ı" konulu geleneksel anketinin sonuçları da raporda açıklandı.



Ankete göre, Trendyol'un bir kısım hissesinin Alibaba tarafından satın alınması, yüzde 37 oyla yılın is¸lemi olarak seçildi. Ankete katılanların yüzde 73'ü geçen yıl gerçekles¸en is¸lem hacminin düs¸ük seviyede gerçekles¸tigˆini belirtirken, 2019'da 15 milyar dolar altında bir is¸lem hacmi bekleyenlerin oranı yüzde 73 olarak gerçekles¸ti.



Enerji, yüzde 19 oyla katılımcılar tarafından 2019 yılında en fazla hareket beklenen sektör olurken, enerjiyi, imalat, bilis¸im ve gayrimenkul sektörleri izliyor.



Katılımcıların çogˆunlugˆu (yüzde 88) kurlarda yas¸anan dalgalanmaların ve yüksek seviyede seyreden enflasyonun etkilerinin yüksek olacagˆını düs¸ündügˆünü belirtirken, ankete katılan is¸ adamları ve yöneticilerin yüzde 41'i bu yıl yatırım ortamının duragˆan seyredecegˆini öngörüyor.



"2019'da da benzer bir birles¸me ve satın alma ortamının olus¸masını bekliyoruz"



EY Türkiye Kurumsal Finansman Bölümü Bas¸kanı Müs¸fik Cantekinler, toplantıda yaptığı konuşmada, is¸lem hacmindeki artıs¸ın ortalama is¸lem hacimlerinin yükselmesiyle ilgili olduğunu belirterek, bu durumun temelde, 2018'de yarım milyar dolar üzerinde 5 büyük is¸lemin gerçekles¸mesiyle ilgili olduğuna is¸aret etti.



2019 yılında, hem ekonomik seyrin hem de bölgesel gelis¸melerin yatırım ortamı üzerinde belirleyici olacagˆını düşündüklerini ifade eden Cantekinler, şunları kaydetti:



"Kurların yüksek seyretmesinin, özellikle döviz cinsinden borçlu s¸irketler için bir risk olus¸turdugˆu açık. Fed'in 2019 yılında faiz artıs¸larını yavas¸latabilecegˆi sinyali vermesi de ekonomiler üzerinde etkili olacaktır. Ayrıca, yakın cogˆrafyada yas¸anan güvenlik sorunları da yatırımcılar nezdinde degˆerlendirilen hususlar olarak ön plana çıkıyor. Bu gibi nedenlerle Türkiye'de 2019 yılında 2018'e benzer bir birles¸me ve satın alma ortamının olus¸masını beklemekteyiz."



Yakın coğrafyadaki sorunların da Türkiye'yi etkilediğini dile getiren Cantekinler, "ABD'nin yeni başkanı Trump'ın zaman zaman diplomaside ve siyasette alışılagelmemiş çıkışlar yapması, farklı fikirler öne sürmesi her ülke gibi Türkiye'yi de olumsuz etkiledi." dedi.



"Yabancı yatırımcıların gerçekles¸tirdikleri is¸lem hacmi 6,4 milyar dolar"



EY Türkiye Kurumsal Finansman Bölümü Direktörü Cem Günfer de yabancı yatırımcıların gerçekles¸tirdikleri is¸lem hacminin ve özellikle is¸lem adedinin beklentilerin altında kaldığını söyledi.



Günfer, yabancı yatırımcıların gerçekles¸tirdikleri is¸lem hacminin 2018 yılında 6,4 milyar seviyesinde gerçekles¸tigˆini belirterek, "Bu rakam, 2016 ve 2017 yıllarına göre artıs¸a is¸aret etse de Türkiye'nin potansiyelinin ciddi seviyede altında oldugˆunu düs¸ünüyoruz. Bu artıs¸ta, is¸lem adetlerinin düs¸mesine kars¸ın büyük hacimli bazı özel sektör is¸lemlerinin 2018 yılında gerçekles¸mesi ve ortalama is¸lem hacimlerinin artmasının önemli rol oynadıgˆını söyleyebiliriz." diye konuştu.

