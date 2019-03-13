Son Dakika Haberleri: Ey. Malatyaspor Ankaragücü Maçının Taktik Provasını Yaptı

Ey. Malatyaspor Ankaragücü Maçının Taktik Provasını Yaptı

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında pazar günü sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak olan E. Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Ey. Malatyaspor Ankaragücü Maçının Taktik Provasını Yaptı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında pazar günü sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak olan E. Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Nurettin Soykan Tesisleri'nde taktik ağırlıklı bir çalışma yapan Malatya ekibinde morallerin yüksek olduğu gözlenirken, düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın son bölümünde Ankaragücü maçı taktiği üzerine çift kale maç yapıldı. Çift kalede kadroda değişikliğe giden Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un as takımda Farnolle, Seth, Mustafa, Robin, Erkan, Donald, Guilherme, Ahmet, Pereira, Aleksic ve Adem'e şans verdiği gözlendi. Bulut, çift kalede hata yapan futbolcularını sık sık uyardı. Antrenmana sakatlıkları bulunan Mina, Kamara ve Chabake katılmazken, Kamara'nın durumunun maç günü belli olacağı belirtildi.

E.Yeni Malatyaspor yarın yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam edecek. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:56 Kaynak: İHA

Yeni Malatyaspor, Malatyaspor, Ankaragücü, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


BB Erzurumspor'dan Ayrılan Mehmet Özdilek: Beşiktaş İçin Hazırım Fenerbahçe, Brann Forması Giyen Mikail Maden'i Transfer Etti

Galatasaray Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, Sarı-Kırmızılı Takımın Borcunu Açıkladı Fenerbahçe'de Samatta, Ramselaar ve Skov harekatı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 17:55:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ey. Malatyaspor Ankaragücü Maçının Taktik Provasını Yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]