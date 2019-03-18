Son Dakika Haberleri: Ey. Malatyaspor'da Oyunculara 4 Gün İzin

Ey. Malatyaspor'da Oyunculara 4 Gün İzin

1 saat önce

Süper Lig'de Ankaragücü'nü 3-1 yenerek 7 hafta aradan sonra galibiyetle tanışan EY Malatyaspor'da futbolculara 4 günlük izin verildi.

Ey. Malatyaspor'da Oyunculara 4 Gün İzin, System.String[]
Süper Lig'de Ankaragücü'nü 3-1 yenerek 7 hafta aradan sonra galibiyetle tanışan EY Malatyaspor'da futbolculara 4 günlük izin verildi. Sarı-kırmızılı ekip, çalışmalara cuma günü Antalya'da başlayacak.

Ligdeki puanını 37 yaparak 5. sıraya yükselen EY. Malatyaspor'da yüzler yeniden gülmeye başlarken, sarı-kırmızılılar 4 günlük izne ayrıldı. İznin ardından cuma günü Antalya Belek'te toplanarak aynı gün yapacağı çalışmayla hazırlıklarına yeniden başlayacak Malatyaspor yaklaşık 9 günlük bir kamp süreci geçirecek. Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı müsabakaya Antalya'da hazırlanacak olan Malatyaspor, kampın ardından İstanbul'a geçecek. Malatya ekibinde kamp çalışmalarına bütün oyuncuların katılacağı, takımda eksik oyuncunun bulunmadığı kaydedildi.

Ravcı: "Kötü günler geride kaldı"

Bu arada Ankaragücü galibiyetini değerlendiren Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, "Kötü günler geride kaldı" dedi. Takım olarak haftalar sonra galip geldikleri için çok mutlu olduklarını belirten Ravcı, "Bu galibiyet içerisinde oldukça fazla anlamlar barından bir galibiyetti. Bu anlamda sahadaki futbolcularımızın, teknik heyetimizin ve tribünde soğuk havaya rağmen desteğini esirgemeyen taraftarımızın yüreğine, emeğine sağlık. İnşallah bu galibiyetle kötü günler geride kaldı. Milli arada iyi bir hazırlık süreci geçirip, kupada ve ligde yolumuza iyi bir şekilde devam etmek istiyoruz" diye konuştu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:48 Kaynak: İHA

Antalya, Ankaragücü, Malatyaspor, Spor
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