Son Dakika Haberleri: Ey Sevgili Kudüs" Konferansı

Ey Sevgili Kudüs" Konferansı

1 saat önce

Çankırı'da "Ey Sevgili Kudüs" konferansı düzenlendi.

Ey Sevgili Kudüs
Çankırı'da "Ey Sevgili Kudüs" konferansı düzenlendi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Çankırı Temsilciliği tarafından 100. Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Musa Biçkioğlu, Kudüs ve Filistin'in geçmişten günümüze yaşadığı sorunları anlattı.

Kudüs'ün İslam dünyası tarafından yalnız bırakıldığını belirten Biçkioğlu, Kudüs ve Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekti.

Konuşmanın ardından "Bana Kudüs'ü Anlat" konulu kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa AK Parti Çankırı İl Başkanı Celal Kaman, TÜGVA Çankırı Temsilcisi Ömer Ulucan, İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk ile kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 06:51 Kaynak: AA

Filistin, Çankırı, Kudüs, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Irak Başbakan Danışmanı Açıkladı: ABD, 1 Nisan'dan Önce Suriye'den Çekilecek CHP ve İYİ Parti, 23'ü Büyükşehir Olmak Üzere 50 İlde İşbirliğine Vardı

Vizelerin Kalkmasıyla Moldova'dan Türkiye'ye Gelecek Turist Sayısının 200 Bini Geçmesi Bekleniyor ABD'den Irak Açıklaması: Talep Ederlerse Güçlerimiz, NATO ve Uluslararası Koalisyon Çekilebilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 19:57:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ey Sevgili Kudüs" Konferansı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]