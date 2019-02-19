Çankırı
'da "Ey Sevgili Kudüs
" konferansı düzenlendi. Türkiye
Gençlik Vakfı (TÜGVA) Çankırı Temsilciliği tarafından 100. Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Musa Biçkioğlu, Kudüs ve Filistin
'in geçmişten günümüze yaşadığı sorunları anlattı.
Kudüs'ün İslam dünyası tarafından yalnız bırakıldığını belirten Biçkioğlu, Kudüs ve Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekti.
Konuşmanın ardından "Bana Kudüs'ü Anlat" konulu kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Programa AK Parti
Çankırı İl Başkanı Celal Kaman
, TÜGVA Çankırı Temsilcisi Ömer Ulucan, İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk
ile kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.