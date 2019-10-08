EY Türkiye, Bursa ofisinin hizmet kapasitesini iki kat artırdı
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Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY, Bursa'da firmaların denetim, vergi, danışmanlık ve kurumsal finansman hizmetlerine yönelik talep ve beklentilerini karşılamak amacıyla hizmet kapasitesini iki kat yükseltti.
Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY, Bursa'da firmaların denetim, vergi, danışmanlık ve kurumsal finansman hizmetlerine yönelik talep ve beklentilerini karşılamak amacıyla hizmet kapasitesini iki kat yükseltti. EY Türkiye, Bursa kadrosunu genişletirken çalışma ofisini de büyüttü.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:01
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