Son Dakika Haberleri: EY Türkiye, Bursa ofisinin hizmet kapasitesini iki kat artırdı
Son Dakika Ekonomi EY Türkiye, Bursa ofisinin hizmet kapasitesini iki kat artırdı

EY Türkiye, Bursa ofisinin hizmet kapasitesini iki kat artırdı

25 dakika önce

Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY, Bursa'da firmaların denetim, vergi, danışmanlık ve kurumsal finansman hizmetlerine yönelik talep ve beklentilerini karşılamak amacıyla hizmet kapasitesini iki kat yükseltti.

EY Türkiye, Bursa ofisinin hizmet kapasitesini iki kat artırdı, System.String[]

Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY, Bursa'da firmaların denetim, vergi, danışmanlık ve kurumsal finansman hizmetlerine yönelik talep ve beklentilerini karşılamak amacıyla hizmet kapasitesini iki kat yükseltti. EY Türkiye, Bursa kadrosunu genişletirken çalışma ofisini de büyüttü.

Türkiye, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:01 
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