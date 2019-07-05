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EY Türkiye'de üst düzey atama

27 dakika önce

EY (Ernst & Young) Türkiye Kurumsal Finansman Bölüm Başkanlığı görevine Özge Gürsoy Büyükavşar getirildi.

EY Türkiye'de üst düzey atama, System.String[]

Dünyanın lider danışmanlık ve denetim şirketlerinden EY Türkiye'de Kurumsal Finansman Bölüm Başkanlığı görevine EY Türkiye Kurumsal Finansman Şirket Ortağı Özge Gürsoy Büyükavşar atandı.

2000 yılında Andersen'da başlayan ve 2002 yılından itibaren EY Türkiye'de kariyerine devam eden Özge Gürsoy Büyükavşar, 2013 yılından beri Kurumsal Finansman Bölümü'nde Şirket Ortağı olarak görev yapmaktadır. Hali hazırda, CESA Transaction Support Services Liderliği ve EY Türkiye Tüketici Ürünleri ve Perakende Sektör Liderliği rollerini de üstlenen Özge Gürsoy Büyükavşar, bu alanlarda rollerini de başarıyla yürütmektedir. Özge Gürsoy Büyükavşar, 2007 yılından bu yana Kurumsal Finansman Bölüm Başkanlığı görevini yürüten Müşfik Cantekinler'den 1 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla bayrağı devraldı.

Koç Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Özge Gürsoy Büyükavşar, evli ve bir kız çocuk annesidir.

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:33 Kaynak: Bültenler
Türkiye, Güncel
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