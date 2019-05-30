EY Türkiye Girişimci Kadın Liderler Programı'na başvurular başladı

Uluslararası danışmanlık ve denetim şirketi Ernst & Young (EY) Girişimci Kadın Liderler Programı'na başvurular başladı.Vizyon sahibi girişimci kadınların iş dünyasında yükselmeleri ve küresel pazarda rekabet edebilmelerini desteklemek amacıyla düzenlenen programa seçilen girişimciler EY Türkiye'nin desteğiyle hiçbir ücret ödemeden bir yıl boyunca eğitim, mentorluk, iş geliştirme ve networking desteği alıyor. 2019 dönem kayıtları 29 Mayıs'ta başlayan başvurular 29 Temmuz'a kadar devam edecek.EY'nin küresel çapta düzenlediği ve bu yıl 12'nci yılını kutlayan Girişimci Kadın Liderler Programı (EY Entrepreneurial Winning Women) Türkiye'de bu yıl dördüncü kez düzenleniyor. Programın ilk üç yılında toplam 30 kadın girişimciye destek veren EY Türkiye bu yıl da işini büyütme hedefi, tutkusu ve potansiyeli olan kadın girişimcileri destekleyerek, uluslararası pazarlarda etkin faaliyet göstermeye ve rekabet etmeye hazırlamayı amaçlıyor.EY Türkiye başvurular arasından bağımsız bir jürinin seçeceği ve kriterlere uygun olan kadın girişimcilere, bir yıl boyunca ücretsiz eğitim verecek ve kadın girişimcilere şirketlerini büyütmek için ihtiyaç duydukları alanlarda destek ve koçluk sunacak. Aynı zamanda sosyal sorumluluk niteliği de taşıyan program, kadın girişimcilerin iş dünyasının başarılı yöneticilerinin bilgi ve deneyimlerinden yaralanabilecekleri bir ağa katılmalarına şirketlerini ciro ve istihdam anlamında büyütmelerine imkan sağlayacak.Programın Türkiye'de girişimcilik ruhunun desteklemesi ve girişimcilik ekosistemin güçlendirilmesine büyük katkılar sağladığını belirten EY Türkiye Kurumsal Finansman Şirket Ortağı ve programın EMEIA Lideri Demet Özdemir, program ile ilgili şöyle konuştu:"Girişimlerin doğması, gelişmesi ve başarıya ulaşabilmesi için girişimci ruhların ortaya çıkarılması, cesaretlendirilmesi ve teşvik edilmesi kritik öneme sahip. Kadınlar girişimci olmaktan korkmuyorlar. Bu sebeple sayılarında artan bir trend gözlemliyoruz. Ancak özellikle şirketlerini belli bir noktadan sonra büyütmek ve bir sonraki safhaya çıkarmak için motivasyona, pes etmeme gücüne ve desteğine ihtiyaçları oluyor. Kadın girişimcilerin, liderlik becerilerini geliştireceği koçluk ve mentorluk programlarına, yönetsel yetkinliklerini artıracağı eğitimlere, finansal ve hukuksal konularda danışmanlığa ve iletişim ağlarını genişletebileceği programlara ihtiyacı var. Globalde 12. yılını kutladığımız bu programa farklı ülkelerden katılan kadın girişimleri EY'nin düzenlediği çeşitli uluslararası platformlarda bir araya getiriyoruz."Programın Türkiye Liderliğini yapan EY Türkiye Vergi Hizmetleri Şirket Ortağı Müge Tan Belviso da şu değerlendirmeyi yaptı:"EY olarak, Türkiye'de kadın girişimciliğinin henüz tamamı kullanılmamış dev bir ekonomik potansiyel barındırdığını biliyoruz ve kadın girişimcilerin karşılaştıkları zorlukları araştırmak ve çözüm yolları bulmayı hedefliyoruz. Kadın girişimcilere hedefledikleri uluslararası pazarların kapılarını açan bu özel programla, onların işletmelerini büyütmelerine yardımcı olmak ve Türkiye ekonomisine sağladığımız katkıyı artırmak en büyük amacımız. Bu tamamen ücretsiz programda yer almak üzere bağımsız bir jüri tarafından seçilen kadın girişimciler, EY Türkiye yöneticilerinden bire bir mentorluk desteği almalarının, sınıf içi eğitimlerle liderlik yönlerini artırma fırsatı bulmalarının yanı sıra küresel bir kadın girişimci ağının parçası olacaklar."

- İstanbul