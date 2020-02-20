EY : Yapay zekâ finansal hizmetler sektörünün itici güçlerinden olacak

EY Finansal Hizmetlerde Yapay Zeka Araştırması'na göre; yapay zeka gelecek iki yılda finansal hizmetler sektöründe büyümenin en önemli itici güçlerinde biri olacak. Araştırmaya katılan sektör uzmanlarının yüzde 64'ü yapay zekayı; yeni gelir yaratma, süreç otomasyonu, risk yönetimi, müşteri hizmetleri ve yeni müşteri kazanımında kullanacaklarını öngörüyor.

Uluslararası danışmanlık ve denetim şirketi Ernst & Young (EY), dünya genelinde finansal hizmetler sektöründe yapay zeka kullanımını incelediği Finansal Hizmetlerde Yapay Zeka Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı.

Toplam 33 ülkeden 151 sektör liderinin anket yoluyla katıldığı araştırmaya göre; araştırmaya katılan üst düzey yöneticilerin yüzde 77'si yapay zekanın, işletmeleri için 2020 ve 2021 yıllarında yüksek veya çok yüksek öneme sahip olacağını öngörüyor.

EY'nin Cambridge Üniversitesi Alternatif Finans Merkezi (CCAF), Dünya Ekonomik Forumu (WEF) ve Invesco işbirliğiyle gerçekleştirdiği araştırma finansal hizmet sağlayıcı organizasyonların gelecek beklentilerine ilişkin bulguları da ortaya koyuyor.

Uzmanların yüzde 85'i yapay zekayı organizasyonları bünyesinde hali hazırda uygulamaya soktuklarını belirtirken, gelecek yıllarda yapay zeka kullanım alanlarının genişleyeceğini tahmin ediyor.

Araştırmaya göre; finansal hizmetler sektöründe yapay zeka teknolojileri kullanımının artması üstesinden gelinmesi gereken birtakım güçleri de beraberinde getiriyor. Yöneticilerin yüzde 80'inden fazlası tarafından; veri kalitesi, veriye erişim ve yetenek kazanımında oluşan rekabet yapay zekanın uygulamaya geçirilmesi önündeki ana engeller olarak görülüyor. Ağırlıklı olarak otonom yapay zeka kullanan yöneticilerin yüzde 80'i ise güven ve kullanıcı adaptasyonunun en büyük güçlükleri oluşturduğunu belirtiyor.

EY Orta, Doğu, Güneydoğu Avrupa ve Orta Asya (CESA) Bölgesi, Dijital ve Teknoloji Lideri Onur Doğan araştırma sonuçları ile ilgili şunları söyledi:

"Yapay zeka finansal hizmetler sektörünü yeniden şekillendiriyor ve sektör genelinde geniş çaplı adaptasyonun devam edeceğini öngörüyoruz. İleri teknolojilerin yeni iş modellerinin ortaya çıkmasına ön ayak olması ve iş fonksiyonlarını dönüştürmesi ile birlikte organizasyonların,yapay zeka adaptasyonunun uzun vadeli etkilerine odaklanmaları gerekiyor. Yapay zeka teknolojilerinin benimsenmesinde geride kalan finansal hizmet sağlayıcıların rekabet edebilirliklerini kaybedebilirler."