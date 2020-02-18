"EY Yılın Girişimcisi" programı için son başvuru tarihi 15 Mart - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 'EY Yılın Girişimcisi' programı için son başvuru tarihi 15 Mart - Son Dakika Ekonomi

"EY Yılın Girişimcisi" programı için son başvuru tarihi 15 Mart

6 saat önce

Türkiye'de bu yıl 12'ncisi düzenlenen 'EY Yılın Girişimcisi' ödül programında 'Yılın Girişimcisi', 'Yılın Kadın Girişimcisi' ve 'Yılın Start-up Şirketi' kategorilerinde başvurular 15 Mart 2020 tarihine kadar eoy.ey.com/home web adresinden online olarak yapılabilecek.

Türkiye'de bu yıl 12'ncisi düzenlenen 'EY Yılın Girişimcisi' ödül programında 'Yılın Girişimcisi', 'Yılın Kadın Girişimcisi' ve 'Yılın Start-up Şirketi' kategorilerinde başvurular 15 Mart 2020 tarihine kadar eoy.ey.com/home web adresinden online olarak yapılabilecek.

Uluslararası danışmanlık ve denetim şirketi EY (Ernst & Young) tarafından 30 yılı aşkın süredir ve dünya genelinde 60'dan fazla ülkede 145 kentte düzenlenen ödül programının Türkiye finalisti, Haziran 2020'de Monako'da düzenlenecek "EY Dünya Yılın Girişimcisi - World Entrepreneur Of The Year" yarışmasında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanacak.

Jüri tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından Yılın Girişimcisi, Yılın Kadın Girişimcisi ve Yılın Start-up Şirketi kategorilerinde kazananlar 9 Nisan 2020 tarihinde düzenlenecek Gala Gecesi'nde açıklanacak. Jüri üyeleri "EY Yılın Girişimcisi" programı kazananlarını; girişimcilik ruhu, stratejik bakış açısı, sosyal ve kültürel etki, finansal performans, bireysel/kurumsal sosyal sorumluluk, saygınlık ve yenilikçi anlayış gibi kriterler doğrultusunda değerlendirecek.

Yılın Girişimcisi Ödülü için adaylarda şu özellikler aranacak:

Türkiye'de en az iki yıldır faaliyet göstermesi

100 milyon liranın üzerinde ciroya sahip olması

Aday olacak girişimcinin, şirketin performans ve gelişiminde imzası bulunan kurucu ve/veya aynı şirketin üst yönetiminde sorumluluk sahibi olan bir yönetici olması

Son üç yılda finansal performans anlamında yükselen bir grafik izliyor olması

Yılın Kadın Girişimcisi Ödülü Kriterleri:

Türkiye'de yerleşik olması ve şirketin performans ve gelişiminde imzası bulunan kurucu ve/veya aynı şirketin üst yönetiminde sorumluluk sahibi olan bir yönetici olması

Şirketin en az iki yıldır faaliyette olması

Ürün ve hizmetleriyle pozitif sosyal etki yaratması

3 milyon liranın üzerinde bir ciroya sahip, son yıllarda finansal performans anlamında yükselen bir grafik izliyor olması

Yılın Start-up Şirketi Ödülü Kriterleri:

Türkiye'de yerleşik olması ve şirketin performans ve gelişiminde imzası bulunan kurucu ve/veya aynı şirketin üst yönetiminde sorumluluk sahibi olan bir yönetici olması

En az iki en fazla beş yıldır faaliyette olması

Ürün ve hizmetleriyle pozitif sosyal etki yaratması

Son iki mali yıl içinde yeni veya inovatif ürün, hizmet ve iş fikri ile başarı elde etmiş olması

3 milyon liranın üzerinde bir ciroya sahip, son yıllarda finansal performans anlamında yükselen bir grafik izliyor olması


Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Libya'da Türkiye karşıtı darbeci Hafter'in milisleri: Türkiye'ye ait gemiyi vurduk
Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü'nden Gezi Parkı davası yorumu: Sevinçliyiz El freni çekmeyi unutan kadın otomobiliyle sürüklendi AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan darbe söylentilerine verdiği yanıtı açıkladı

Son Dakika Haberleri
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı
17:41 Gezi Parkı davasında karar çıktı! İşte detaylar
17:17 Göl manzaralı kayak keyfi ara vermiyor
17:09 Olaylı evlilikte flaş gelişme! Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu boşandı
17:09 26. Saraybosna Film Festivali'nin jüri başkanı Oscar ödüllü Michel Hazanavicius oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 18:42:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "EY Yılın Girişimcisi" programı için son başvuru tarihi 15 Mart - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]