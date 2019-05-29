EY - Yöneticilerin yüzde 87'si yapay zekaya yatırım planlıyor

Uluslararası danışmanlık ve denetim şirketi Ernst & Young'ın (EY) son araştırması, ABD 'li CEO ve iş dünyası liderlerinin yüzde 87'sinin bu yıl ağırlıklı olarak yapay zekaya yatırım yapacağını ortaya koydu.

EY'nin ABD'li 500 CEO ve iş dünyası lideri ile yaptığı görüşmeler sonucu oluşturulan Yapay Zeka Araştırması'nın sonuçlarına göre ABD'li üst düzey yöneticilerin yüzde 85'i teknolojiye duyduğu güvenin yükseldiğini ve yapay zeka konusunda iyimser olduğunu belirtirken, katılımcıların yüzde 87'si de şirketinin 2019 yılında yapay zekaya yatırım yapacağını söyledi. Bunun yanında katılımcıların neredeyse yarısı, Çin'i ABD'de yapay zekanın gelişimi karşısındaki en büyük engel olarak görüyor.

CEO'lar ABD'nin yapay zeka yarışında Çin'in gerisinde kalacağından endişeli

Araştırma sonuçları, ABD'li CEO'ların yapay zeka konusunda iyimser bir tutum sergilemelerine rağmen ABD'nin küresel yapay zeka yarışında Çin'in gerisinde kalacağından endişe duyduklarına işaret ediyor. Yöneticilerin yarısından fazlası olmak üzere yüzde 52'si ABD'nin küresel yapay zeka yarışını önde götürdüğünü belirtirken, yüzde 50'si de en iyi uzun vadeli yapay zeka stratejisine ABD'nin sahip olduğunu söyledi. Yöneticilerin yüzde 47'si ise Çin'i ABD'de yapay zekanın gelişimi karşısındaki en büyük engel olarak gördüğünü belirtti.

Kamu-özel sektör işbirlikleri yapay zekanın büyümeyi teşvik etmesini sağlayacak

EY Orta, Doğu, Güneydoğu Avrupa ve Orta Asya (CESA) Gelişmekte Olan Teknolojiler Danışmanlık Hizmetleri Lideri Alper Karaçar, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"CEO'lar ve yönetim kurullarının teknolojinin şirketler üzerindeki gerçek etkisini görmesiyle birlikte yapay zekaya ilginin yükseldiğini gözlemliyoruz. Büyüme ve verimlilik odaklı bu ilgi, şirketlerin yapay zekanın benimsenmesinde küresel bir yarışa girmesine neden oldu. Önümüzdeki dönemde yapay zeka konusunda rekabet avantajına sahip olmayı hedefleyen şirketlerin yapay zeka odaklı eğitim programları hayata geçirmeleri önem taşıyor. Bununla birlikte kamu ve özel sektör arasında gerçekleştirilecek işbirlikleri de yapay zekanın büyümeyi teşvik etmesini sağlayacaktır."

Yapay zeka dönüşümünde gelecek üç yıl kritik

Araştırmaya katılan yöneticilerin yüzde 82'si yapay zekanın şirketlerini gelecek üç yıl içinde önemli bir ölçüde dönüştüreceğini öngörüyor. Yapay zekanın güvenirlik, tutarlılık ve süreklilik alanlarında şirketlerin ve çalışanların performansını yükseltmesi bekleniyor. (Fotoğraflı)

- İstanbul