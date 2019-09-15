Son Dakika Haberleri: EYBİLDER'den aşure ikramı
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EYBİLDER'den aşure ikramı

1 saat önce

Eskişehir'de Yaşayan Bilecikliler Derneği Başkanı Davut Mülayim ve yönetim kurlu üyeleri, Muharrem ayı dolayısıyla mahalle sakinlerine aşure dağıttı.

EYBİLDER'den aşure ikramı, System.String[]

Eskişehir'de Yaşayan Bilecikliler Derneği Başkanı Davut Mülayim ve yönetim kurlu üyeleri, Muharrem ayı dolayısıyla mahalle sakinlerine aşure dağıttı.


Eskişehir'in Şirintepe Mahallesi'nde bulunan dernek binası önünde dualarla başlayan ve mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Eskişehir'de Yaşayan Bilecikliler Derneği (EYBİLDER) Başkanı Davut Mülayim bir konuşma yaptı. Konuşmasında, "Muharrem ayının ülkemize, milletimize, Eskişehirimize, ilçemize, mahallemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" ifadelerinin akabinde dualar edildi. Aşure programına; kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle halkı katıldı. - ESKİŞEHİR

Şirintepe, Eskişehir, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 12:11 Kaynak: İHA
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