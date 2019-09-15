EYBİLDER'den aşure ikramı

Eskişehir'de Yaşayan Bilecikliler Derneği Başkanı Davut Mülayim ve yönetim kurlu üyeleri, Muharrem ayı dolayısıyla mahalle sakinlerine aşure dağıttı.



Eskişehir'in Şirintepe Mahallesi'nde bulunan dernek binası önünde dualarla başlayan ve mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Eskişehir'de Yaşayan Bilecikliler Derneği (EYBİLDER) Başkanı Davut Mülayim bir konuşma yaptı. Konuşmasında, "Muharrem ayının ülkemize, milletimize, Eskişehirimize, ilçemize, mahallemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" ifadelerinin akabinde dualar edildi. Aşure programına; kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle halkı katıldı. - ESKİŞEHİR