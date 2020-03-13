EYBİLDER'den tüm şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu - Son Dakika
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EYBİLDER'den tüm şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu

6 saat önce

Eskişehir'de Yaşayan Bilecikliler Derneği (EYBİLDER) tarafından tüm şehitler için Eskişehir'de Şirintepe Camii'nde Mevlid'-i Şerif okutuldu.

EYBİLDER'den tüm şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu, System.String[]

Eskişehir'de Yaşayan Bilecikliler Derneği (EYBİLDER) tarafından tüm şehitler için Eskişehir'de Şirintepe Camii'nde Mevlid'-i Şerif okutuldu.


EYBİLDER Başkanı Davut Mülayim, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Tüm şehitlerimiz için Şirintepe Mahallesi'nde bulunan Şirintepe Camii'nde akşam namazından sonra Mevlid-i Şerif okuttuk. Kur'an-ı Kerim okunarak ilahiler seslendirildi ve şehitler için dua edildi. Vatan ve milletimizin huzur ve güvenliği, milletin birlik ve beraberliği ile kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü uğruna şehadet mertebesine erişen şehitler ile tüm şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum. Allah kabul etsin. Mevlid-i Şerif'e katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Şirintepe, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:51 Kaynak: İHA
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