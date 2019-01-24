Son Dakika Haberleri: Eybilder'nin 3'üncü Olağan Kongresi Yapıldı

Eybilder'nin 3'üncü Olağan Kongresi Yapıldı

1 saat önce

Eskişehir'de Yaşayan Bilecikliler Derneği'nin (EYBİLDER) 3'ncü olağan kongresi dernek üyelerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Eybilder'nin 3'üncü Olağan Kongresi Yapıldı, System.String[]
Eskişehir'de Yaşayan Bilecikliler Derneği'nin (EYBİLDER) 3'ncü olağan kongresi dernek üyelerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Bir salondaki kongre sonrası yapılan oylama sonucunda dernek başkanlığına Davut Mülayim seçildi. Mülayim, kongrede yaptığı konuşmasında, "Eskişehir'de yaşayan Bileciklilerin sosyal ve kültürel alanda, birlik ve beraberlik içinde dayanışma ve yardımlaşmalarını sağlamak amacıyla, yoğun gayretlerimi ekibimle birlikte göstereceğim. Eskişehir'de yaşayan Bileciklilerin her alanda birbirleriyle kaynaşması için bu görevi isteyerek ve severek üstlendim" diye ifade etti.

Yeni Yönetim Kurulu ilk toplantısında Davut Mülayim'i dernek başkanlığına getirdi ve görev dağılımını yaptı. Seçim sonucu, Başkan Yardımcısı olarak Ali Keskin, Sayman olarak Mustafa Kayalı, Sekreter olarak Ali Demircioğlu görev aldı. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:22 Kaynak: İHA

Eskişehir, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş: Hayvanlara Dindar İnsanların Çocukları Daha Fazla Eziyet Ediyor Son Dakika! AK Parti'den Venezuela Açıklaması: Hiçbir Ülke Venezuela'ya Devlet Başkanı Atayamaz

Emekliye Müjde: Maaşlara Bir Zam Daha Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 13:00:19. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eybilder'nin 3'üncü Olağan Kongresi Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]