Eybilder'nin 3'üncü Olağan Kongresi Yapıldı
1 saat önce
Eskişehir'de Yaşayan Bilecikliler Derneği'nin (EYBİLDER) 3'ncü olağan kongresi dernek üyelerin katılımı ile gerçekleştirildi.
Eskişehir
'de Yaşayan Bilecikliler Derneği'nin (EYBİLDER) 3'ncü olağan kongresi dernek üyelerin katılımı ile gerçekleştirildi.
Bir salondaki kongre sonrası yapılan oylama sonucunda dernek başkanlığına Davut Mülayim seçildi. Mülayim, kongrede yaptığı konuşmasında, "Eskişehir'de yaşayan Bileciklilerin sosyal ve kültürel alanda, birlik ve beraberlik içinde dayanışma ve yardımlaşmalarını sağlamak amacıyla, yoğun gayretlerimi ekibimle birlikte göstereceğim. Eskişehir'de yaşayan Bileciklilerin her alanda birbirleriyle kaynaşması için bu görevi isteyerek ve severek üstlendim" diye ifade etti.
Yeni Yönetim Kurulu ilk toplantısında Davut Mülayim'i dernek başkanlığına getirdi ve görev dağılımını yaptı. Seçim sonucu, Başkan Yardımcısı olarak Ali Keskin
, Sayman olarak Mustafa Kayalı
, Sekreter
olarak Ali Demircioğlu görev aldı. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:22 Kaynak: İHA
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