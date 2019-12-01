Son Dakika Haberleri: EyeSense uygulaması ile görme engelliler artık renkleri ayırt edebilecek
Son Dakika Ekonomi EyeSense uygulaması ile görme engelliler artık renkleri ayırt edebilecek - Son Dakika Ekonomi

EyeSense uygulaması ile görme engelliler artık renkleri ayırt edebilecek

6 saat önce

Türk Telekom, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesi, görme engellilere gündelik yaşamlarında destek olan "EyeSense" uygulamasını yeni özelliklerle destekledi.

EyeSense uygulaması ile görme engelliler artık renkleri ayırt edebilecek, System.String[]

Türk Telekom, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesi, görme engellilere gündelik yaşamlarında destek olan "EyeSense" uygulamasını yeni özelliklerle destekledi.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, uygulamayı "renk tanıma" özelliğiyle zenginleştirdi ve EyeSense'in ara yüzünü yeniledi.

Renk tanıma özelliği sayesinde kıyafetlerinin veya etraflarındaki objelerin renklerini öğrenmek isteyen görme engelli bireyler, telefonlarını ilgili nesnelere yönelterek sesli komut sistemiyle renklerin tanımını duyabiliyor.


Geçen yıl Türk Telekom tarafından geliştirilen binlerce objenin tanımlı olduğu "Nesne Tanıma" özelliğiyle EyeSense uygulaması, görme engellilerin tüm nesneleri kolaylıkla ayırt edebilmesine yardımcı oluyor.

Görme engelli bireyler akıllı telefonunu nesneye doğru yönelterek objelerin ne olduğunu öğrenebiliyor ve tanımlarını dinleyebiliyor.

EyeSense uygulaması, Türk Telekom tarafından görme engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak, sosyal medyada aktif olarak yer almalarını sağlamak ve temel ihtiyaçlarını kolay bir şekilde karşılamalarını sağlamak için geliştirildi.

Dünya Engelliler Günü, Türk Telekom, Aralık, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 10:00 Kaynak: AA
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