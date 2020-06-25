Eyfel Kulesi, 3 aylık aranın ardından yeniden açıldı - Son Dakika

Eyfel Kulesi, 3 aylık aranın ardından yeniden açıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Eyfel Kulesi, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 3 aylık aranın ardından yeniden açıldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Eyfel Kulesi, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 3 aylık aranın ardından yeniden açıldı.

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Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında normale dönüş süreci devam ediyor. Başkent Paris'te bulunan dünyaca ünlü Eyfel Kulesi, 3 ayın ardından yeniden ziyaretçilere açıldı. Covid-19 önlemleri kapsamında kuleye sınırlı sayıda ziyaretçi kabul edileceği bildirildi. 11 yaşın üzerindeki herkesin maske takmasının zorunlu olduğu aktarılırken, asansörlerin de 1 Temmuz'a kadar kapalı kalacağı, ziyaretçilerin merdivenleri kullanabileceği belirtildi.


Öte yandan, her yıl yaklaşık 7 milyon turistin ziyaret ettiği Eyfel Kulesi, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en uzun süre kapalı kaldığı dönemi yaşadı. - PARİS

Eyfel Kulesi, Koronavirüs, Fransa, Paris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 12:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eyfel Kulesi, 3 aylık aranın ardından yeniden açıldı - Son Dakika

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