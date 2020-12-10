Eyfel Kulesi Covid-19 kurbanları için aydınlatıldı - Son Dakika

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan dünyaca ünlü Eyfel Kulesi, korona virüs salgınında hayatını kaybedenleri anmak için aydınlatıldı.

Korona virüs salgınında tüm dünyada vaka ve can kayıpları artmaya devam ederken, Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan dünyaca ünlü Eyfel Kulesi salgında hayatını kaybedenler için aydınlatıldı. Kulede yapılan ışık gösterisinde ilk olarak bir gözyaşı düşerken, ardından solunum cihazının çıkardığı ses çalınıyor. Ardından, kulenin silüetinde yoğun bakım ünitesinde bulunan monitörler ve çıkardıkları sesler betimleniyor.

Kuleye yansıtılan saat ise insan için en değerli şey olan zamanı temsil ediyor. Son olarak yükselen ışıklar ise Covid-19 nedeni ile hayatını kaybedenleri temsil ediyor.

Dünya genelinde 70 milyon 530 bin 377'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1 milyon 584 bin 996'ya ulaştı.

(İHA)