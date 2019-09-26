Eyfel Kulesi manzarasında yaşayanlar

Eyfel Kulesi'ni hayatlarında bir kez olsun görmek çoğu kişi için bir hayal. Ancak bazı şanslı Parisliler her gün, her gece bu manzarayı görüyor. Londralı fotoğrafçı Jasper White, bir proje kapsamında Eyfel Kulesi manzaralı evlerde yaşayanları ziyaret edip hikayelerini dinledi ve ilginç fotoğraflar çekti.