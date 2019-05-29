Son Dakika Haberleri: Eyfel Kulesi'nde benzersiz deneyim: Ziyaretçiler saatte 90 km hızla aşağı kayacak
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Eyfel Kulesi'nde benzersiz deneyim: Ziyaretçiler saatte 90 km hızla aşağı kayacak

1 saat önce

Fransa’nın başkenti Paris’in simgelerinden Eyfel Kulesi, beş gün boyunca heyecan tutkunlarına benzersiz bir deneyim yaşatacak. Bazı ziyaretçiler, ‘Demir Leydi’ lakaplı anıttan aşağıya çelik halat üzerinden kayarak inme şansı yakalayacak

Eyfel Kulesi'nde benzersiz deneyim: Ziyaretçiler saatte 90 km hızla aşağı kayacak, System.String[]
Fransa'nın başkenti Paris'in simgelerinden Eyfel Kulesi, beş gün boyunca heyecan tutkunlarına benzersiz bir deneyim yaşatacak.

Bazı ziyaretçiler, 'Demir Leydi' lakaplı anıttan aşağıya çelik halat üzerinden kayarak inme şansı yakalayacak.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:23 
Paris, Fransa, Eyfel Kulesi, Dünya
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