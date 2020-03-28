Eyfel Kulesi'nden koronavirüsle mücadelede destek mesajları - Son Dakika

Eyfel Kulesi'nden yayınlanan destek mesajları PARİS - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle, Fransa'nın başkenti Paris'in önemli simgelerinden olan Eyfel Kulesi'nden destek mesajları yayınlandı. Mücadele kapsamında, tüm sağlık çalışanları için teşekkür mesajının yanı sıra, vatandaşlara da evde kalmaları için mesaj verildi.