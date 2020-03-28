Eyfel Kulesi'nden koronavirüsle mücadelede destek mesajları - Son Dakika

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Eyfel Kulesi'nden koronavirüsle mücadelede destek mesajları
46 dakika önce
Eyfel Kulesi'nden yayınlanan destek mesajları PARİS - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle, Fransa'nın başkenti Paris'in önemli simgelerinden olan Eyfel Kulesi'nden destek mesajları yayınlandı.
Eyfel Kulesi'nden yayınlanan destek mesajları PARİS - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle, Fransa'nın başkenti Paris'in önemli simgelerinden olan Eyfel Kulesi'nden destek mesajları yayınlandı. Mücadele kapsamında, tüm sağlık çalışanları için teşekkür mesajının yanı sıra, vatandaşlara da evde kalmaları için mesaj verildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 04:59 Kaynak: AA
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