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Eyfel kulesi önünde ölü yunus balıklarıyla 'aşırı avlanma' karşıtı protesto
6 saat önce
Çevreci kuruluş Deniz Çobanı Koruma Derneği aşırı avlanmaya dikkat çekmek için ölü yunusları Fransa'nın başkenti Paris'te şehir merkezine getirdi.
Çevreci kuruluş Deniz Çobanı Koruma Derneği aşırı avlanmaya dikkat çekmek için ölü yunusları Fransa'nın başkenti Paris'te şehir merkezine getirdi. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 09:27
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