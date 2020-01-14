Eyfel kulesi önünde ölü yunus balıklarıyla 'aşırı avlanma' karşıtı protesto - Son Dakika
Son Dakika Dünya Eyfel kulesi önünde ölü yunus balıklarıyla 'aşırı avlanma' karşıtı protesto - Son Dakika Dünya

Eyfel kulesi önünde ölü yunus balıklarıyla 'aşırı avlanma' karşıtı protesto

6 saat önce

Çevreci kuruluş Deniz Çobanı Koruma Derneği aşırı avlanmaya dikkat çekmek için ölü yunusları Fransa'nın başkenti Paris'te şehir merkezine getirdi.

Çevreci kuruluş Deniz Çobanı Koruma Derneği aşırı avlanmaya dikkat çekmek için ölü yunusları Fransa'nın başkenti Paris'te şehir merkezine getirdi. View on euronews

Eyfel kulesi önünde ölü yunus balıklarıyla 'aşırı avlanma' karşıtı protesto

Fransa, Paris, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 09:27 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kurt cinsi köpeği bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf eden şahsın ifadeleri kan dondurdu
Eşini budama bıçağı ile öldüren sanığın savunması 'pes' dedirtti: Bana haksızlık ediliyor İran'dan İngiltere, Almanya ve Fransa'ya gözdağı: Sert ve kararlı bir yanıt vereceğiz Madde bağımlısı eşini çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 03:38:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eyfel kulesi önünde ölü yunus balıklarıyla 'aşırı avlanma' karşıtı protesto - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]