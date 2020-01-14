Eyfel kulesi önünde ölü yunus balıklarıyla 'aşırı avlanma' karşıtı protesto

Çevreci kuruluş Deniz Çobanı Koruma Derneği aşırı avlanmaya dikkat çekmek için ölü yunusları Fransa 'nın başkenti Paris 'te şehir merkezine getirdi. View on euronews

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Kurt cinsi köpeği bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf eden şahsın ifadeleri kan dondurdu

Eşini budama bıçağı ile öldüren sanığın savunması 'pes' dedirtti: Bana haksızlık ediliyor