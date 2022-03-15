Eyfel Kulesi radyo anteni ile 6 metre uzadı - Son Dakika
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Eyfel Kulesi radyo anteni ile 6 metre uzadı

15.03.2022 16:29
Eyfel Kulesi radyo anteni ile 6 metre uzadı

Fransa'nın sembol yapısı Eyfel Kulesi, tepesine eklenen 6 metrelik radyo anteniyle 330 metre yüksekliğe ulaştı.

Fransa'nın sembol yapısı Eyfel Kulesi, tepesine eklenen 6 metrelik radyo anteniyle 330 metre yüksekliğe ulaştı.

Ülke basınındaki haberlere göre, başkent Paris'in en yüksek yapısı olan ünlü kulenin tepesine bu sabah helikopterlerle 6 metrelik radyo anteni kuruldu.

Kulenin tepesindeki işçilerin, helikopterin çıkardığı anteni kurmaları 10 dakika sürdü.

31 Mart'ta 133 yılı geride bırakacak Paris'in sembol yapısının yüksekliği radyo anteninin eklenmesiyle 324 metreden 330 metreye çıkmış oldu.

Gustave Eiffel tarafından 1889 Dünya Fuarı (Expo) için inşa edilen kule, ilk olarak 1959'da ardından 2005'te dijital karasal televizyon anteninin eklenmesiyle uzamıştı.

Tüm dünyada Fransa'nın sembolü olan Eyfel Kulesi, son 2 yılda Kovid-19 salgını nedeniyle ziyaretçi kaybetse de her yıl 6 milyona yakın turist tarafından ziyaret ediliyor.

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Eyfel Kulesi, Fransa, Paris, Radyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eyfel Kulesi radyo anteni ile 6 metre uzadı - Son Dakika


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