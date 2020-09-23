Son dakika haber: - Eyfel Kulesi yeniden ziyarete açıldı - Son Dakika

- Eyfel Kulesi yeniden ziyarete açıldı
PARİS - Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Eyfel Kulesi'nde bomba olduğuna dair yapılan ihbar asılsız çıktı. Polis ekiplerinin incelemesi sonucu herhangi bir patlayıcı madde bulunmamasının ardından Eyfel Kulesi yeniden ziyarete açıldı.
Fransa'nın başkenti Paris'te bir bomba bulunmasına ilişkin isimsiz bir kişinin yaptığı ihbarı alan polis Eyfel Kulesi'nin çevresini tamamen kapatmıştı. Eyfel Kulesi'nin çevresini güvenlik çemberine alan polis, geniş çaplı inceleme sonucu herhangi bir patlayıcı madde tespit edemedi. İhbarın asılsız çıkmasının ardından Eyfel Kulesi yeniden turistlerin ziyaretine açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 16:48 - Kaynak: İHA
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