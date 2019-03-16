Son Dakika Haberleri: Eyfel ve Empire State 49 kişi için karanlığa büründü

Eyfel ve Empire State 49 kişi için karanlığa büründü

56 dakika önce

Yeni Zelandalılar 49 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından olayın yaşandığı camilerin yakınına çiçek bıraktı.

Eyfel ve Empire State 49 kişi için karanlığa büründü, System.String[]
Yeni Zelandalılar 49 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından olayın yaşandığı camilerin yakınına çiçek bıraktı. Eyfel Kulesi ve Empire State Binası'nın ışıkları hayatını kaybedenlerin anısına söndürüldü.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 10:00 

Eyfel Kulesi, Ekonomi
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