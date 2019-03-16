Eyfel ve Empire State 49 kişi için karanlığa büründü
56 dakika önce
Yeni Zelandalılar 49 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından olayın yaşandığı camilerin yakınına çiçek bıraktı.
Yeni Zelandalılar 49 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından olayın yaşandığı camilerin yakınına çiçek bıraktı. Eyfel Kulesi
ve Empire State Binası'nın ışıkları hayatını kaybedenlerin anısına söndürüldü.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 10:00
Resmi Gazete'de Yayımlandı! Çeyiz Hesabında Verilen Destek Tutarı 9 Bin Liraya Çıkarıldı
Baba Yadigarı Kolonyacılık Mesleğine 40 Yıldır Tutkuyla Devam Ediyor
Narenciye Üreticileri Portakalın Kabuğunu 6 Liradan Avrupa'ya İhraç Ediyor
Satışı Yasak Olan Şahinleri Pazarlayanlara 10 Bin TL Ceza Uygulanıyor