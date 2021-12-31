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Son dakika haber: Eylem arayışında olan DEAŞ bağlantılı "Yamaçlı Grubu"na İstanbul ve Adana'da operasyon: 7 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haber: Eylem arayışında olan DEAŞ bağlantılı "Yamaçlı Grubu"na İstanbul ve Adana'da operasyon: 7 gözaltı

31.12.2021 06:09

Son dakika 3. sayfa haberine göre Eylem arayışında olan DEAŞ bağlantılı "Yamaçlı Grubu"na İstanbul ve Adana'da operasyon: 7 gözaltı Terör örgütü DEAŞ'a yönelik İstanbul ve Adana'da düzenlenen operasyonlarda, örgütle bağlantılı "Yamaçlı Grubu" üyesi 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Eylem arayışında olan DEAŞ bağlantılı "Yamaçlı Grubu"na İstanbul ve Adana'da operasyon: 7 gözaltı

İSTANBUL - Terör örgütü DEAŞ'a yönelik İstanbul ve Adana'da düzenlenen operasyonlarda, örgütle bağlantılı "Yamaçlı Grubu" üyesi 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, yılbaşında eylem yapabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü DEAŞ soruşturması kapsamında örgüt adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen 10 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ bağlantılı radikal akımlara meyilli 10 şüphelinin yakalanması için İstanbul'un 6 ilçesinde ve Adana'da toplam 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat ve TEM özel timinin katılımıyla yapılan baskınlarda, DEAŞ'la bağlantılı "Yamaçlı Grubu" mensubu 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında firari 3 kişi aranırken, aşırı uç radikal alımlara meyilli söz konusu grubun, DEAŞ soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan ve hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan örgütün sözde "Türkiye Emiri" 'Ebu Hamza' kod adlı Mahmut Özden tarafından yönetildiği iddia edildi.

Baskınlarda yakalanan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Ağırlıkla Adana ve çevresinde etkin olan, DEAŞ'ın sözde "Türkiye Emiri" tutuklu Mahmut Özden'in kontrolünde bulunduğu öne sürülen "Yamaçlı Grubu", önceki operasyonlarla ağır darbe almış ve dağılma sürecine girmişti. Söz konusu yapının son dönemde yeniden toparlanmaya çalıştığı ileri sürülüyor.

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İstanbul, Yamaçlı, Adana, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Eylem arayışında olan DEAŞ bağlantılı 'Yamaçlı Grubu'na İstanbul ve Adana'da operasyon: 7 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Eylem arayışında olan DEAŞ bağlantılı "Yamaçlı Grubu"na İstanbul ve Adana'da operasyon: 7 gözaltı - Son Dakika
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