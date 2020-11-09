Son dakika haber... Eylem arayışındaki DEAŞ'lılar nefes kesen operasyonla yakalandı - Son Dakika

Eylem arayışındaki DEAŞ'lılar nefes kesen operasyonla yakalandı

Mersin'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, eylem arayışı içerisinde oldukları tespit edilen terör örgütü DEAŞ mensubu 6 şüpheli gözaltına alındı

MERSİN - Mersin'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, eylem arayışı içerisinde oldukları tespit edilen terör örgütü DEAŞ mensubu 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren ekipler, DEAŞ terör örgütünün kentteki faaliyetlerine yönelik yürüttüğü çalışmalarda, Suriye'de terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikten sonra illegal yollardan Türkiye'ye giriş yapan 6 örgüt mensubunun, Mersin'de eylem arayışı içerisinde olduklarını tespit etti.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda, şüphelilerin yakalanması için başlatılan operasyonda, örgüt mensuplarının kaldığı 4 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda, 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda 7 adet cep telefonu ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.