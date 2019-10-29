Eylem hazırlığında olan 3 DEAŞ üyesi düzenlenen operasyonla yakalandı

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Metrobüsteki yoğunluğu bitirecek proje! Yeni araçlar test ediliyor

ABD'li Senatör Lindsay Graham'dan Bağdadi operasyonunda yaralanan köpek ile ilgili açıklama: Erken emekliliği hak ediyor