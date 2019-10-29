Son Dakika Haberleri: Eylem hazırlığında olan 3 DEAŞ üyesi düzenlenen operasyonla yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Eylem hazırlığında olan 3 DEAŞ üyesi düzenlenen operasyonla yakalandı

Eylem hazırlığında olan 3 DEAŞ üyesi düzenlenen operasyonla yakalandı

1 saat önce

Eylem hazırlığında olan 3 DEAŞ üyesi düzenlenen operasyonla yakalandıİSTANBUL - İstanbul terörle Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonda eylem hazırlığındaki 3 DEAŞ üyesini yakalandı.

Eylem hazırlığında olan 3 DEAŞ üyesi düzenlenen operasyonla yakalandı

İSTANBUL - İstanbul terörle Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonda eylem hazırlığındaki 3 DEAŞ üyesini yakalandı.

Eylem hazırlığında olan 3 DEAŞ üyesi düzenlenen operasyonla yakalandı

İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 03:57 Kaynak: İHA
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