Eylem hazırlığında olan 3 DEAŞ üyesi düzenlenen operasyonla yakalandı
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Eylem hazırlığında olan 3 DEAŞ üyesi düzenlenen operasyonla yakalandıİSTANBUL - İstanbul terörle Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonda eylem hazırlığındaki 3 DEAŞ üyesini yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 03:57 Kaynak: İHA
Eylem hazırlığında olan 3 DEAŞ üyesi düzenlenen operasyonla yakalandı
İSTANBUL - İstanbul terörle Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonda eylem hazırlığındaki 3 DEAŞ üyesini yakalandı.
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