Son Dakika Haberleri: Eylem hazırlığında olan 3 DEAŞ üyesi düzenlenen operasyonla yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Eylem hazırlığında olan 3 DEAŞ üyesi düzenlenen operasyonla yakalandı

Eylem hazırlığında olan 3 DEAŞ üyesi düzenlenen operasyonla yakalandı

55 dakika önce

Eylem hazırlığında olan 3 DEAŞ üyesi düzenlenen operasyonla yakalandıİSTANBUL - İstanbul terörle Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonda eylem hazırlığındaki 3 DEAŞ üyesini yakalandı.

Eylem hazırlığında olan 3 DEAŞ üyesi düzenlenen operasyonla yakalandı

İSTANBUL - İstanbul terörle Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonda eylem hazırlığındaki 3 DEAŞ üyesini yakalandı.

Eylem hazırlığında olan 3 DEAŞ üyesi düzenlenen operasyonla yakalandı

İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 03:40 Kaynak: İHA
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