Eylem hazırlığında olan 3 DEAŞ üyesi düzenlenen operasyonla yakalandı

Eylem hazırlığında olan 3 DEAŞ üyesi düzenlenen operasyonla yakalandıİSTANBUL - İstanbul terörle Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonda eylem hazırlığındaki 3 DEAŞ üyesini yakalandı.

Eylem hazırlığında olan 3 DEAŞ üyesi düzenlenen operasyonla yakalandı İSTANBUL - İstanbul terörle Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonda eylem hazırlığındaki 3 DEAŞ üyesini yakalandı.

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