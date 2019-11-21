Son Dakika Haberleri: Eylem hazırlığında olduğu iddia edilen 4 DEAŞ'lı kardeş tutuklandı
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Eylem hazırlığında olduğu iddia edilen 4 DEAŞ'lı kardeş tutuklandı

7 saat önce

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ve eylem hazırlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu 4 kardeş cezaevine gönderildi.

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ve eylem hazırlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu 4 kardeş cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 4 gün önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu kardeşler Mezin (36), Ahmet (26), Mahmut (26) ve Musleh İ'nin (28) işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden Ahmet ve Mahmut'un ikiz olduğu, zanlıların diğer kardeşi Ali İ'nin örgüt saflarındayken çatışmada öldüğü belirtildi.

Operasyonda ele geçirilen dokümanlarda, terörist Ebubekir el-Bağdadi'nin ölümünün ardından yeni elebaşının seçilmesine ilişkin bilgilere rastlanıldığı öğrenildi.

Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Suriye'den Türkiye'ye giriş yaptığı ve eylem hazırlığında oldukları ileri sürülen şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda Suriye uyruklu 4 kardeş gözaltına alınmıştı.

Eylem hazırlığında olduğu iddia edilen 4 DEAŞ'lı kardeş tutuklandı

Suriye, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:17 Kaynak: AA
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