Son Dakika Haberleri: Eylem Hazırlığındaki 2 Deaş'lı Yakalandı

Eylem Hazırlığındaki 2 Deaş'lı Yakalandı

1 saat önce

Eylem hazırlığındaki 2 DEAŞ'lı yakalandı Yılbaşı kutlayanları kafir olarak görüyorlarmışKAYSERİ - Kayseri'de yılbaşı öncesi eylem hazırlığı yaptığı ileri sürülen 1'i kadın 2 DEAŞ'lı yakalandı.

Eylem hazırlığındaki 2 DEAŞ'lı yakalandı
Yılbaşı kutlayanları kafir olarak görüyorlarmış

KAYSERİ - Kayseri'de yılbaşı öncesi eylem hazırlığı yaptığı ileri sürülen 1'i kadın 2 DEAŞ'lı yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, TEM ekipleri, Fransa'dan Türkiye'ye giriş yaptığı Murat Y. ile beraberindeki Fas uyruklu Nadia N.'yi düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Gözaltına alınan Murat Y. ifadesinde; 'Fransa'dan Türkiye'ye geliş amacının cihat başlatmak olduğu, yılbaşı kutlaması yapanları kafir olarak gördüğü, demokrasiyle yönetilen ülkelerin Tagut (şeytan/şeytanın yolundan giden) olarak gördüğü, demokrasiyle yönetilen ülkelerin Tagut'un yolundan gittiğini, demokrasi yerine şeriatın gelmesi gerektiğini' söylediği öğrenildi. Ekipler tarafından şahsın ikametinde yapılan aramalarda elde edilen dijital materyaller incelemesinde çok sayıda örgütsel fotoğrafların olduğu tespit edildi. Yılbaşı öncesi yakalandı
Polis, yılbaşı etkinliklerini göz önüne alarak, eylem arayışı içerisinde bulunabileceği değerlendirilen Murat Y., yılbaşı öncesi herhangi bir eylem yapamadan düzenlenen operasyonla yakaladı.
Gözaltındaki şahıslar, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:17 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Komşusuna Öfkelenen Romanyalı Kadın, Satır ve Bıçakla Evlerinin Kapısına Dayandı Boynundan Çıkardığı Şalı Sokak Köpeğinin Üzerine Örttü

Eylem Hazırlığındaki 2 DEAŞ'lı Terörist Yakalandı FETÖ'ye Kaynak Aktaran Aynes Gıda'nın Yönetimi TMSF'ye Devredildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 16:06:21. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eylem Hazırlığındaki 2 Deaş'lı Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]