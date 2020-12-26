Eylem hazırlığındaki 4 DEAŞ'lı tutuklandı - Son Dakika

Eylem hazırlığındaki 4 DEAŞ'lı tutuklandı

26.12.2020 13:26
Eylem hazırlığındaki 4 DEAŞ'lı tutuklandı, System.String[]

Eylem hazırlığındaki 4 DEAŞ'lı tutuklandıANKARA'da eylem hazırlığındaki 1'i Mısır, 3'ü Irak uyruklu 4 DEAŞ terör örgütü üyesi gözaltına alınıp, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Eylem hazırlığındaki 4 DEAŞ'lı tutuklandı

ANKARA'da eylem hazırlığındaki 1'i Mısır, 3'ü Irak uyruklu 4 DEAŞ terör örgütü üyesi gözaltına alınıp, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin, Türkiye'de eylem yapmak amacıyla yazışmalar yaptıkları saptandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, DEAŞ mensubu Mısırlı kadın ile Iraklı 3 erkek teröristin, eylem hazırlığı içinde olduğunu belirledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonunda 4 DEAŞ'lının Ankara ve Eskişehir'de saklandıkları adresler belirlendi. Ankara ve Eskişehir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 4 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.Şüphelilerin dijital materyallerinde siber terör uzmanlarınca inceleme yapıldı. Dijital materyallerde silinen dökümanlar ve resimler, siber terör uzmanlarınca dijital kazıma yapılarak geri getirildi. Yapılan incelemelerde çok sayıda bomba yapımı ile ilgili doküman, örgütsel resimler ve DEAŞ terör örgütünün eylem çağrısı yaptığı yayınlar tespit edildi.Ankara Terörle mücadele Şubesi'nde sorgulanan DEAŞ terör örgütü mensuplarının, DEAŞ terör örgütü adına Türkiye'de eylem yapmak amacıyla yazışmalar yaptıkları belirlendi. Şüpheliler, avukatları huzurunda alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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ANKARA,


Ankara, Terör, Irak, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eylem hazırlığındaki 4 DEAŞ'lı tutuklandı - Son Dakika


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