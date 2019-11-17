Eylem hazırlığındaki 4 DEAŞ üyesi kardeş gözaltına alındı

Adana'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

ADANA - Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda eylem hazırlığında olan Suriye uyruklu 4 kardeş gözaltına alındı.

Çalışmalar kapsamında örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu, örgüt adına eylem arayışında bulundukları ve ve örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğu değerlendirilen 4 şüphelinin adresleri tespit edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat polislerinin de desteğiyle, şafak vakti şüphelilerin evlerine operasyon düzenledi. Koç başıyla kapıları kırarak evlere giren ekipler, buralarda yaptıkları aramalarda bazı dijital materyallere el koydu. Operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 4 erkek kardeş, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.