Eylem hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li terörist Tel Abyad'da yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Eylem hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li terörist Tel Abyad'da yakalandı - Son Dakika

Eylem hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li terörist Tel Abyad'da yakalandı

7 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri, Tel Abyad'da PKK/YPG'li teröristlerin gizlendikleri evlere yaptığı operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirirken, eylem hazırlığındaki 4 terörist sağ olarak ele geçirildi.

Eylem hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li terörist Tel Abyad'da yakalandı, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri, Tel Abyad'da PKK/ YPG'li teröristlerin gizlendikleri evlere yaptığı operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirirken, eylem hazırlığındaki 4 terörist sağ olarak ele geçirildi.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bulunan Tel Abyad'da terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerin gizlendikleri evlere operasyon gerçekleştirildiği, operasyonda PKK/YPG terör örgütü üyesi 4 teröristin sağ olarak yakalandığı kaydedildi. Operasyonda yapılan aramalarda evlerin farklı bölmelerine gizlenmiş 3 adet AK-47 piyade tüfeği, 15 adet şarjör, 1 adet tabanca, çok sayıda mühimmat, 1 adet hücum yeleği ve 13 adet bilgisayar, 3 milyon 990 bin (40 bin lira) Suriye parası ele geçirildi. Ele geçirilen mühimmatların bir kısmının ise zırh delici özellikte olduğu ve AK-47 piyade tüfeğinin ateş etmeye hazır şekilde dolu olarak bekletildiği belirlendi. - ANKARA

Telabyad, TSK, YPG, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:50 Kaynak: İHA
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