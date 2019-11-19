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Eylem hazırlığındaki 5 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirildi
6 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde, Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen operasyonda, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK'lı teröristin SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 08:56 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde, Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen operasyonda, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK'lı teröristin SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapıla açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde, Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen operasyonda eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK'lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız aralıksız olarak sürecek" denildi.
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