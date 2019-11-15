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Eylem hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi
6 saat önce
MSB: "Pençe-3 Harekatı'na devam eden birliklerimize Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı nokta atışıyla etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 07:45 Kaynak: İHA
MSB: "Pençe-3 Harekatı'na devam eden birliklerimize Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı nokta atışıyla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek."
(İHA)
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