Eylem hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: "Pençe-3 Harekatı'na devam eden birliklerimize Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı nokta atışıyla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek."

(İHA)