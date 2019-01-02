Son Dakika Haberleri: Eylem Hazırlığındaki Deaş'lı Terörist Tutuklandı

Eylem Hazırlığındaki Deaş'lı Terörist Tutuklandı

1 saat önce

Kayseri'de düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1 tutuklandı.

Eylem Hazırlığındaki Deaş'lı Terörist Tutuklandı, System.String[]
Kayseri'de düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1 tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, TEM ekipleri, Fransa'dan Türkiye'ye giriş yaptığı Murat Y. ile beraberindeki Fas uyruklu Nadia N.'yi düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Gözaltına alınan Murat Y. ifadesinde; 'Fransa'dan Türkiye'ye geliş amacının cihat başlatmak olduğu, yılbaşı kutlaması yapanları kafir olarak gördüğü, demokrasiyle yönetilen ülkelerin Tagut (şeytan/şeytanın yolundan giden) olarak gördüğü, demokrasiyle yönetilen ülkelerin Tagut'un yolundan gittiğini, demokrasi yerine şeriatın gelmesi gerektiğini' söylediği öğrenildi. Ekipler tarafından şahsın ikametinde yapılan aramalarda elde edilen dijital materyaller incelemesinde çok sayıda örgütsel fotoğrafların olduğu tespit edildi.

Polis, yılbaşı etkinliklerini göz önüne alarak, eylem arayışı içerisinde bulunabileceği değerlendirilen Murat Y., yılbaşı öncesi herhangi bir eylem yapamadan düzenlenen operasyonla yakaladı.

Gözaltındaki şahıslar, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen Murat Y. tutuklanırken, Fas uyruklu Nadia N. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:16 Kaynak: İHA

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