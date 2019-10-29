Son Dakika Haberleri: Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lılar yakalandı
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Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lılar yakalandı

1 saat önce

İstanbul Terörle Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonda eylem hazırlığındaki 3 DEAŞ üyesini yakalandı.

Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lılar yakalandı, System.String[]

İstanbul Terörle Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonda eylem hazırlığındaki 3 DEAŞ üyesini yakalandı.

(İHA)

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 12:45 Kaynak: İHA
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