Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lılar yakalandı
1 saat önce
İstanbul Terörle Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonda eylem hazırlığındaki 3 DEAŞ üyesini yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 12:45 Kaynak: İHA
İstanbul Terörle Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonda eylem hazırlığındaki 3 DEAŞ üyesini yakalandı.
(İHA)
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