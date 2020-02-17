Eylem hazırlığındaki PKK/KCK terör örgütü mensubu 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eylem hazırlığındaki PKK/KCK terör örgütü mensubu 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Eylem hazırlığındaki PKK/KCK terör örgütü mensubu 4 kişi tutuklandı

6 saat önce

Bursa polisinin düzenlediği operasyonla Kocaeli ve Antalya'da yakalanan ve eylem hazırladığı oldukları belirlenen PKK/KCK terör örgütü mensubu 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Eylem hazırlığındaki PKK/KCK terör örgütü mensubu 4 kişi tutuklandı, System.String[]

Bursa polisinin düzenlediği operasyonla Kocaeli ve Antalya'da yakalanan ve eylem hazırladığı oldukları belirlenen PKK/KCK terör örgütü mensubu 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir süredir takip ettikleri PKK/KCK terör örgüt mensubu H.D. (31) ve F.K. (26) isimli iki kişiyi yakaladı. Şahısların yapılan sorgulamasının ardından Nilüfer'e bağlı Çalı Mahallesi'ndeki ormanlık alana patlayıcı gömdükleri belirlendi. Ormanlık alanda bomba arama köpeği ile birlikte yapılan arama sonrasında toprak altında gömülü 5 kilo 50 gram patlayıcı madde ele geçirildi. Çok kapsamlı sürdürülen soruşturma sonrasında şüphelilere yardım ettikleri tespit edilen N.E. ve B.K. isimli 2 şahıs daha Kocaeli ve Antalya'da yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan 4 kişi tutuklandı.

(İHA)

Antalya, Bursa, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:30 Kaynak: İHA
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