Eylem hazırlığındaki PKK'lılar yakalandı - Son Dakika
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Eylem hazırlığındaki PKK'lılar yakalandı

6 saat önce

BURSA İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, büyük şehirlerde eylem hazırlığında olan PKK'lı 2 teröristi yakaladı.

Eylem hazırlığındaki PKK'lılar yakalandı, System.String[]

BURSA İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, büyük şehirlerde eylem hazırlığında olan PKK'lı 2 teröristi yakaladı. Polis, PKK'lıların verdikleri ifadeler doğrultusunda ormanlık alanda, 5,5 kilo patlayıcı ele geçirdi.

155 Polis İhbar hattına gelen bir ihbarı değerlendiren Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 41 plakalı otomobili takibe aldı. Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından otomobil, Çarşamba günü Demirci Kavşağı'nda durduruldu. Otomobilde PKK/KCK üyesi H.D. ve F.K. gözaltına alındı.

Büyük şehirlerde eylem hazırlığında oldukları ortaya çıkan iki teröristin sorgularında elde edilen bilgiler doğrultusunda polis, Çalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, bombalı saldırılarda kullanılmak üzere hazırlanmış 5,5 kilo el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirdi.

YARDIM EDENLER DE YAKALANDI

Polis PKK'lılara yardım ettikleri saptanan N.E.'yi Antalya'da, B.K.'yi de Kocaeli'de düzenlediği operasyonlarla yakalayarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin sorguları sürüyor.


Emniyet Müdürlüğü, Bursa, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:23 Kaynak: DHA
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