Eylem hazırlığındayken yakalanan 6 teröriste ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika
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Eylem hazırlığındayken yakalanan 6 teröriste ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

6 saat önce

Şanlıurfa'da AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, emniyet ve jandarma personeli ile kritik bazı hedeflere yönelik eylem hazırlığında olduğu gerekçesiyle yakalanan terör örgütü PKK üyesi 6 terörist ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Eylem hazırlığındayken yakalanan 6 teröriste ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, System.String[]

Şanlıurfa'da AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, emniyet ve jandarma personeli ile kritik bazı hedeflere yönelik eylem hazırlığında olduğu gerekçesiyle yakalanan terör örgütü PKK üyesi 6 terörist ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık kardeşler Ş.A, M.H.A. M.K.A, Ö.A, F.A. ile amcaları K.A. katıldı.

Duruşmada son savunmasını yapan sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Duruşma savcısı, yakalanan teröristlerin gizlendiği evde yapılan aramada 1 tabanca, 1 susturucu, 1 kalaşnikof tüfek, 420 gram plastik patlayıcı, 1 pompalı tüfek, 12 metre kablo, 2 roket başlığı, 2 telsiz, 24 elektrikliye çevrilmiş kapsül, bir avometre, silahlara ait şarjör ve mermiler ele geçirildiğini hatırlattı.

Sanıkların 2015 yılında bir kişinin öldürülmesi ile 2012 yılında yola önceden döşenen patlayıcının infilak ettirilerek 2 polisin yaralanması olaylarına da karıştığının tespit edildiğini vurgulayan savcı, sanıkların cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, tüm sanıklara "Kasten adam öldürme", "Kamu görevlisine karşı kasten adam öldürmeye teşebbüs" ile "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Sanıklara ayrıca "Ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet", "Suç delillerini gizlemek" ve "Patlayıcı madde bulundurma" suçlarından ise toplamda 175 yıl hapis ile 250 bin lira para cezası da verildi.

Şanlıurfa'da 19 Ekim 2018'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, emniyet ve jandarma personeli ile kritik bazı hedeflere yönelik eylem hazırlığında olduğu belirlenen şüpheliler yakalanmış, yapılan aramalarda da çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirilmişti.

Şanlıurfa, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:08 Kaynak: AA
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