Eylem hazırlığındayken yakalanan DEAŞ'lının yargılanmasına devam edildi

Kayseri'de yılbaşında eylem planladığı ve terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.



4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Murat Yerlikaya ve avukatı hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair Adli Tıp Kurumundan beklenen raporun gelmediğini belirtti.

Tutukluluğa ilişkin savunması alınan sanık, önceki ifadelerini tekrar ettiğini ve suçsuz olduğunu dile getirerek tahliyesini istedi.

Sanığın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, sağlık raporunun beklenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 19 Aralık'a erteledi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Fransa'dan Türkiye'ye gelen ve Kayseri'de yılbaşı etkinliklerinde eylem hazırlığında olabileceği değerlendirilen, silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen Murat Yerlikaya'yı 1 Ocak'ta düzenlenen operasyonda gözaltına almıştı.



Sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan zanlının ikametgahında elde edilen dijital materyallerde örgütsel fotoğraflar bulunmuştu.

Cep telefonunda teröristlerin çatışma bölgelerindeki görüntüleri ele geçirilen sanık, mahkemedeki savunmasında cezaevinde kaldığı dönemde hafızasını yitirdiğini öne sürmüştü.